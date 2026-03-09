Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 群盤亂舞激起搶客大戰 | 樓聲隨筆

張日強
10小時前
外圍戰火持續蔓延，惟本港樓市暫未受到影響，發展商按照推盤步伐，3月新盤群起圍城計劃未有改變，上周已先後有多個新盤上載樓書後連環開價，並且以貼市價搶攻，部分新盤則採取招標形式推出，以便測試市場的承接力，由於目前市場上最少已有4至5個新盤強勢登場，而且連日來參觀的人流不絕，入票數字亦相當理想，在一眾新盤群起亂舞的實況下，預期必定掀起新一輪搶客大戰。

新盤開價招標測試承接力

　　正值樓市小陽春提早於農曆新年前來臨，整體樓市氣氛隨即好轉，新盤及二手樓市場都有不俗表現，加上《財政預算案》已塵埃落定，發展商推盤動力明顯相對積極，以致踏入3月份以來，各大新盤就如雨後春筍般緊接登場，上周有3個新盤先後開價成為市場焦點，當中包括尖沙咀（2個新盤）及粉錦公路新盤連環開價，其中尖沙咀2個新盤連環開價最為矚目，每呎開價均為2.1萬，屬貼市價推盤策略。由於樓市趨向穩定，故發展商的開價都以貼市價出擊，加上發展商提供不同的付款優惠，以及區內鐵路網絡的優勢，相信除用家客源外，投資者或大手客都是目標客源，正值樓市現正處於上升軌，預期有關開價可測試出市場的承接力。至於粉錦公路開價亦算貼市，每呎開價1.39萬，入場價約368萬，由於該盤擁交通網絡優勢，同樣可吸納用家及投資客承接。

　　另外，黃竹坑及將軍澳鐵路上蓋新盤亦緊接登場，上述兩盤都部署於月內出擊，同樣採取招標形式，並計劃採取先推大戶招標測試市場反應，由於市場投資者及大手客仍然活躍，故發展商先推大戶讓買家出價洽購，預期可測試出市場的真正承接力。

　　事實上，整體樓市正處於復甦階段，從過去一周各大發展商推盤步伐來看，當中包括上載樓書或已經開價策略等，正正反映新盤的開價較以往進取，尤其面對月內將有更多新盤加入戰場，本月群盤圍城已既成定局，更可測試出樓市小陽春能否在外圍戰火中仍有一定的市場承接力。

張日強

