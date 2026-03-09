大行晨報 - 減息預期弱化 鎊匯跌勢稍緩｜大行晨報

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

10小時前
　　中東局勢持續惡化，美元被視為避險資產，上周維持走穩格局，即使上周五美國公布的就業報告差強人意，但對美元的影響尚有限。數據顯示，美國2月就業人數減少了9.2萬，遠低於預期的增加5.9萬，1月份數據從13萬下修至12.6萬；失業率由4.3%上升至4.4%。不過，疲弱的就業報告似乎被美伊衝突的消息所掩蓋，而且油價上漲可能加劇通脹風險，這或會打擊美國聯儲局會在近期降息的期望。目前市場幾乎確定美聯儲將在3月份的會議上維持利率不變，而6月份降息的概率已從一周前的約45%降至約33%。

　　英鎊兌美元在上周一挫跌後，其後四日僅限於1.33區間窄幅盤整。市場正在審視英倫銀行本月19日會否再作減息，中東衝突正推高能源價格，料將加劇通脹壓力，由於英國通脹率遠高於2%的目標，這可能促使英倫銀行暫緩減息。技術走勢而言，英鎊兌美元自2月以來持續走低，目前正處於下降通道中走低，頂部及底部目前分別位於1.3490及1.3190。此外，10天平均線維持下破25天平均線，示意着英鎊兌美元中短期仍呈偏軟發展。預計較近支持位在1.33及1.3250，進一步看至1.3200及25個月平均線1.3080，關鍵指向1.30關口。阻力位回看200天平均線1.3445及1.35，之後看25天平均線1.3550及1.3660水平。

　　澳元兌美元走勢，縱然匯價上周反覆走低，但跌幅明顯受限，而且相比其他主要貨幣，其表現明顯較為強勢，獲益於利率前景的優勢。澳洲央行總裁布洛克上周警告，委員會對通脹的耐性有限，不排除最早在本月再次加息。技術圖表所見，近日匯價多番在0.71水準附近遇阻，要留意一旦跌破近日區間底部，這將是出現大幅回吐的警號。再者，RSI及隨機指數亦已自超買區域回落，預料澳元兌美元正醞釀回吐壓力，而匯價上周已跌破25天平均線支撐，下行壓力似乎正在加重，先會看0.6940及50天平均線0.6910水準，再而看至0.6860及0.6760，關鍵指向0.67水準。至於阻力參考0.7100以至0.7280，較大阻力料為0.74及0.75水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

