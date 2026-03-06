郭家耀 - 冠君業績有望穩步復甦 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

冠君產業信託（2778）去年收入下跌8.3%至22.55億元，租金收益及物業收益淨額分別下跌9%及11.4%。全年可分派收入為8.59億元，下跌10.4%，每基金單位分派12.63仙，分派收益率維持約5%水平。寫字樓租金下調是拖累整體收入的主因，旗艦物業「花園道三號」及朗豪坊辦公樓的租金均錄得下跌。冠君採取積極的續租策略，花園道三號出租率企穩於81.6%，且已為超過75%於2026年到期的租約完成續租，成功鎖定基本盤。市場亦正釋放回暖訊號。



根據仲量聯行數據，今年1月中環甲級商廈空置率已回落至10.1%，創2023年以來新低，且租金按月上漲1.2%。隨着金融機構需求回流核心地段，冠君將花園道三號定位為財富管理中心，並將朗豪坊辦公樓打造成身心健康總匯的差異化策略，將能受惠於市場復甦。



冠君穩健的財務情況、靈活的物業重新定位，以及逐步改善的香港營商環境，有望帶動業績穩步復甦。入巿價2.6元，目標價3.2元，止蝕價2.35元。



筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室

業務發展總監

筆者為證監會持牌人

郭家耀