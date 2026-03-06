聞風至 - 政策東風利好中生製藥 | 鮮股落鑊

據新華社報道，國務院總理李強在政府工作報告中明確提出，要進一步擴大高水平對外開放，尤其在生物技術、外商獨資醫院、數字醫療等領域加快開放試點，並壓減跨境服務貿易負面清單。這意味醫藥產業的國際化、創新化將迎來更大政策空間。對於本身已深度布局創新藥、研發國際化的中國生物製藥（1177）而言，這無疑是一股強而有力的政策東風。



市場在地緣政治與宏觀不確定性中震盪，但醫藥板塊的防守性與政策確定性反而更受資金青睞。行業本已受惠於AI技術帶動的研發加速，從靶點發現、臨床設計到藥物篩選均出現效率提升，令創新藥企業的研發周期縮短、成功率提升。政策與科技兩股力量同時推動，都為中生製藥股價帶來支持力。



中生製藥昨日一度彈升逾9%，曾見6.13元，走勢上來看，短線在6.1元受阻，但預料在政策與科技雙重利好下，後市走勢會越走越順。短線可望重上前支持位6.1元，後再上博7元



公司於2025年中期業績，錄得收入175.75億元（人民幣，下同），按年增長10.7%；來自持續經營業務的盈利更大增140.2%至33.9億元，核心盈利亦按年升101.1%。這份亮眼成績的核心推動力，正是創新藥的快速放量。上半年創新產品收入達78億元，按年增長27.2%，成為公司最重要增長引擎。



公司近年更有多款新藥陸續推出市場，成為未來兩三年最具爆發力的增長亮點。當中包括多款國家一類創新藥，如億立舒、安得衛、安柏尼、安洛晴及安方甯，均屬腫瘤領域的核心產品，上市後放量速度明顯快於市場預期，部分品種在2025年上半年已成為公司收入增長的貢獻者。



此外，治療MASH的口服小分子藥物拉尼蘭諾進入全球III期臨床，並已完成全部受試者入組，是中國第一個進入III期的MASH口服藥物，具備填補國內市場空白的潛力。



