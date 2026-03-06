張日強 - 新盤開價貼市測試承接力 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛好轉，縱使外圍戰火升溫，卻未有阻礙發展商的推盤動力，繼尖沙咀及粉嶺新盤開價後，位於尖沙咀同區再有另一個新盤搶攻，該盤每呎開價2.1萬，入場價約533萬，屬貼市價推盤策略。由於樓市趨向穩定，故各大新盤的開價都以貼市價出擊，加上發展商提供不同的付款優惠，力吸市場用家及投資者，正值樓市現正處於上升軌，預期有關開價可測試出市場的真正承接力。



昨日開價的尖沙咀新盤，與前日同區新盤的開價差不多，惟兩盤的入伙期及付款優惠都各有不同，用家及投資者有必要詳細了解上述新盤的細節，始終在同區有新盤推出亦需要作出比較，上述兩盤同時採取貼市價出擊，相對以往新盤開價以低市價更為進取，這相信是受到近期市況升溫所致，加上樓市小陽春經已提早來臨，促使發展商開價更見進取及積極，目前市場上已經有3個新盤開價，並即將有多個新盤陸續推出應市，部分更表明會採取招標策略，亦可測試出準買家的出價，應可考驗到新盤的購買力。



事實上，從過去一周各大發展商推盤步伐來看，包括上載樓書或開價策略等，正正反映新盤的開價較以往進取，尤其面對月內將有更多新盤加入戰場，連同外圍戰火的等因素，發展商推盤仍採取貼市價搶攻，預期可測試出市場準買家的承接力。



張日強