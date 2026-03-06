Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 新盤開價貼市測試承接力 | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
樓聲隨筆
張日強
50分鐘前
閱讀更多
產經 專欄
內容

整體樓市氣氛好轉，縱使外圍戰火升溫，卻未有阻礙發展商的推盤動力，繼尖沙咀及粉嶺新盤開價後，位於尖沙咀同區再有另一個新盤搶攻，該盤每呎開價2.1萬，入場價約533萬，屬貼市價推盤策略。由於樓市趨向穩定，故各大新盤的開價都以貼市價出擊，加上發展商提供不同的付款優惠，力吸市場用家及投資者，正值樓市現正處於上升軌，預期有關開價可測試出市場的真正承接力。

　　昨日開價的尖沙咀新盤，與前日同區新盤的開價差不多，惟兩盤的入伙期及付款優惠都各有不同，用家及投資者有必要詳細了解上述新盤的細節，始終在同區有新盤推出亦需要作出比較，上述兩盤同時採取貼市價出擊，相對以往新盤開價以低市價更為進取，這相信是受到近期市況升溫所致，加上樓市小陽春經已提早來臨，促使發展商開價更見進取及積極，目前市場上已經有3個新盤開價，並即將有多個新盤陸續推出應市，部分更表明會採取招標策略，亦可測試出準買家的出價，應可考驗到新盤的購買力。

　　事實上，從過去一周各大發展商推盤步伐來看，包括上載樓書或開價策略等，正正反映新盤的開價較以往進取，尤其面對月內將有更多新盤加入戰場，連同外圍戰火的等因素，發展商推盤仍採取貼市價搶攻，預期可測試出市場準買家的承接力。

張日強

最Hit
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
14小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
15小時前
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
影視圈
6小時前
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
9小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
11小時前
六合彩｜連續3期無人中 頭獎獎金2800萬 即睇50期最旺號碼！
六合彩｜頭獎$2800萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
14小時前
前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚
前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚
影視圈
8小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
15小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
01:49
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
影視圈
10小時前
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
20小時前
更多文章
張日強 - 用家投資客助力 樓宇買賣按月升3.8% | 樓聲隨筆
整體樓市氣氛好轉，樓市小陽春更提早農曆新年前來臨，樓價連升8個月，按月更上升0.54%，反映樓市已步入升軌，土地註冊處最新數據顯示，上月樓宇買賣宗數錄7924宗，按月上升3.8%，受惠去年銀行連環減息的效應，令到更多用家及投資者湧出來，並將資金投放物業市場。 　　土地註冊處資料顯示，今年2月整體物業註冊量錄7924宗，較1月份上升3.8%，與去年2月比較，則上升84%。由於今年農曆新年延遲至
2026-03-05 02:00 HKT
樓聲隨筆