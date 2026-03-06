大行晨報 - 紐元顯現雙頂形態 醞釀調整壓力｜大行晨報

美國ADP民間就業報告顯示2月新增崗位6.3萬個，超出市場預期，並創下近期最大單月增幅；ISM非製造業PMI躍升至56.1，創3年半以來最高水準。數據強化市場對美國聯儲局維持高利率的預期，CME FedWatch Tool顯示6月降息概率已降至約35%，美聯儲官員雖然強調伊朗衝突並未根本改變貨幣政策路徑，但投資者更關注能源價格飆升對全球通脹的長期推升作用。



中東局勢持續惡化，周三美國海軍一艘潛艇在斯里蘭卡附近海域對伊朗軍艦發動致命打擊，進一步加劇霍爾木茲海峽的封鎖危機。該海峽作為全球約五分一油氣運輸的咽喉要道，目前已連續多日中斷航運，導致能源價格劇烈波動並引發國際市場高度警覺。美元周三回落，《紐約時報》報道稱，伊朗情報部已向美國中央情報局傳達願意探討結束戰爭的談判意願，引發投資者減持避險資產，對中東衝突可能比最初擔憂的更短暫的預期升溫。消息提振了整體風險情緒，令美元承壓。



紐元兌美元走勢，技術圖表所見，1月底在0.61關口遇阻力後，匯價正緩步走低，目前已見呈一組雙頂形態，兩個頂部分別為1月29日高位0.6094及2月12日高位0.6077；再者，RSI及隨機指數正在回落下行，10天平均線下破25天平均線，預示紐元兌美元仍有機會作進一步下試。當前支撐預料在100天平均線0.5820，其後則看0.5780及0.57，以至參考0.5610水準。阻力位料為25天平均線0.60及0.6080，去年7月1日高位0.6122則為較大目標參考，進一步看至0.62關口。



歐羅兌美元本周二低位1.1530，為去年11月底以來最低點。整體走勢自1月下旬以處於下降通道內運行。原先技術圖表見過去一周多時間歐羅窄幅橫盤，而本周一明確下破1.1740的底部，200天平均線亦已在周二失守，估計歐羅仍會延續1月底以來的下行格局，關鍵支持直指1.1470及1.1500區域，在去年11月兩度探試這關口而穩妥守住，因此，若後市失守此區恐防將引發較大規模的延伸跌勢。之後將會看至1.14及1.1340，進一步料為1.12水準。上方阻力回看200天平均線1.1670及1.1710，較大阻力預估在25天平均線1.18及1.1930。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

