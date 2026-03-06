大行晨報 - 人民幣後市仍可看高一線｜大行晨報

美國供應管理學會（ISM）報告顯示，美國2月製造業連續第二個月擴張，美國前財長耶倫表示，伊朗戰爭將對美國的經濟和通脹產生影響，美聯儲可能會比之前更傾向於按兵不動。摩根大通CEO戴蒙警告通脹可能比預想的要高。另一邊廂，中國第十四屆全國人大四次會議本周四於北京召開。內地去年經濟增長達到政府目標，全年國內生產總值（GDP）達到140.19萬億元人民幣，按年增長5%。單計去年第四季度增長4.5%，符合市場預期。總理李強於本次會議上作政府工作報告時，將2026年內地經濟增長目標定為4.5%至5%。李強又稱，今年赤字率暫定為4%左右，赤字規模約5.89萬億元人民幣，比上年增加2300億。



我們曾於今年1月20日本刊專欄提醒投資者，避險情緒升溫下，人民幣有望反彈，美元兌離岸人民幣目標價為約6.9水平。近一個多月來，離岸人幣走勢完全符合我們預期，美元兌離岸人民幣今年2月12日盤中失守6.9水平，小幅整固後並一度於2月26日盤中低見6.8267，美元兌離岸人民幣創2023年4月以來新低。執筆之時，因美伊戰爭使美元出現小幅反彈，離岸人民幣正於6.9水平爭持。



我們認為，短線來看，離岸人民幣不排除出現小幅回調，美元兌離岸人民幣或會再次測試50天線約6.94水平。中長線來看，離岸人民幣仍可看高一線。國家統計局公布，1月全國居民消費者物價指數（CPI）按年升0.2%，升幅較上月收窄0.6%，亦遜市場預期的升0.4%。市場憧憬中央政府會繼續加大力度刺激經濟增長，加上因去年11月中美達成為期一年的貿易休戰協議，國際貨幣基金組織（IMF）將中國今年經濟增長預測上調0.3個百分點至4.5%，以上消息均利好人民幣資產，離岸人民幣第二季度不排除有望測試6.8水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部

