Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

輪商精選 - 歐羅創近4個月低 留意「11059」 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
輪商精選
1小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　環球股市近日均見波動，當中港股於周二曾一度考驗25000點關，而日經平均指數同日則跌逾3%。市場繼續觀望地緣政治風險，以及油價上升對通脹的潛在影響。歐洲央行首席經濟學家連恩周二表示，若中東局勢持續而能源價格同時繼續上升，通脹可能出現明顯上行風險，歐羅區經濟產出或面臨壓力；惟衝擊幅度取決於衝突的範圍與持續時間。

　　值得留意的是美匯指數周二曾升至99水平，歐羅兌美元同日曾低見1.153水平，創自去年11月以來低位。據彭博技術走勢分析指，歐羅兌美元的本周支持位或於1.15水平，阻力位或於1.1929（2月高位），投資者或可參考相關技術水平。

　　如計劃部署反彈可留意歐美購「11059」，行使價1.27，實際槓桿約24.7倍，2026年8月31日到期。如繼續看淡歐羅兌美元走勢可參考歐美沽「11062」，行使價1.15，實際槓桿約19.7倍，2026年8月31日到期。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部份或所有投資。可贖回牛熊證備有強制贖回機制而可能被提早終止，屆時（i）N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；（ii）R類牛熊證之剩餘價格可能為零。摩根大通並非投資者的顧問或信託人，亦不會負責决定投資該金融工具是否合法或適合任何準買家。投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見。投資者應詳閱有關上市文件中之條款、風險因素及其他資料，並瞭解結構性產品之特性及願意承擔所涉風險，否則切勿投資上述產品。結構性產品於第二市場的流通量是無法預料的。

輪商精選

最Hit
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
11小時前
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
政情
2小時前
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
影視圈
10小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心 「覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
11小時前
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
01:12
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
影視圈
13小時前
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
影視圈
7小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜哈梅內伊國葬宣布延期 美防長：戰事或長達8周甚至更久｜持續更新
即時國際
2小時前
前來接機的余先生。
伊朗局勢︱開戰後杜拜首班回港客機順利到埗 有家屬到場接機 : 好好彩搶到機票 !
社會
5小時前
旺角驚遇「唔靚女」詐騙團 港男曝光樣貌兼「核彈級」點評 狂吸百萬網民圍觀：慘過俾人拉！｜Juicy叮
旺角驚遇「唔靚女」詐騙團 港男曝光樣貌兼「核彈級」點評 狂吸百萬網民圍觀：慘過俾人拉！｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
黃文標驚爆疑患柏金遜症  出現手震及平衡欠佳迷失商場  《尋秦記》翻紅卻惹不幸：生死有命
06:20
黃文標驚爆疑患柏金遜症  出現手震及平衡欠佳迷失商場  《尋秦記》翻紅卻惹不幸：生死有命
影視圈
5小時前
更多文章
輪商精選 - 圓匯波動 留意美日「10087」 | 窩輪熱炒特區
　　年初至今，日圓在G10貨幣中表現相對落後，年內兌美元跌幅僅次於英鎊。美元兌日圓周一曾逼近2月9日所創的高位（約157.76水平）。在地緣局勢不確定性升溫的背景下，日本財務大臣片山皋月周二（3日）表示正以最高警戒關注金融市場波動，並將在必要時採取措施，且會與海外部門保持緊密與靈活的協作；財務大臣同時強調，去年9月的美日聯合聲明已列出不同的工具應對日圓波動。 　　日本央行副行長冰見野良三於周
2026-03-04 02:00 HKT
窩輪熱炒特區