輪商精選 - 歐羅創近4個月低 留意「11059」 | 窩輪熱炒特區

環球股市近日均見波動，當中港股於周二曾一度考驗25000點關，而日經平均指數同日則跌逾3%。市場繼續觀望地緣政治風險，以及油價上升對通脹的潛在影響。歐洲央行首席經濟學家連恩周二表示，若中東局勢持續而能源價格同時繼續上升，通脹可能出現明顯上行風險，歐羅區經濟產出或面臨壓力；惟衝擊幅度取決於衝突的範圍與持續時間。



值得留意的是美匯指數周二曾升至99水平，歐羅兌美元同日曾低見1.153水平，創自去年11月以來低位。據彭博技術走勢分析指，歐羅兌美元的本周支持位或於1.15水平，阻力位或於1.1929（2月高位），投資者或可參考相關技術水平。



如計劃部署反彈可留意歐美購「11059」，行使價1.27，實際槓桿約24.7倍，2026年8月31日到期。如繼續看淡歐羅兌美元走勢可參考歐美沽「11062」，行使價1.15，實際槓桿約19.7倍，2026年8月31日到期。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



