張日強 - 用家投資客助力 樓宇買賣按月升3.8% | 樓聲隨筆

張日強
1小時前
整體樓市氣氛好轉，樓市小陽春更提早農曆新年前來臨，樓價連升8個月，按月更上升0.54%，反映樓市已步入升軌，土地註冊處最新數據顯示，上月樓宇買賣宗數錄7924宗，按月上升3.8%，受惠去年銀行連環減息的效應，令到更多用家及投資者湧出來，並將資金投放物業市場。

　　土地註冊處資料顯示，今年2月整體物業註冊量錄7924宗，較1月份上升3.8%，與去年2月比較，則上升84%。由於今年農曆新年延遲至2月，不少買家提早於新春前入市，當時更以新盤及貨尾市場最矚目，上月一手買賣登記量終止3連跌，出現顯著彈升，更創下22個月新高，並已連續12個月穩企逾千宗以上。總結2月份一手買賣登記錄2523宗，按月急升69%；當時並以新盤及貨尾銷情最熱，包括西沙大盤及將軍澳貨尾盤等。至於二手市場同樣表現不俗，成交量都在近月高水平橫行，亦連續11個月維持在逾三千宗水平徘徊。

　　事實上，受惠去年銀行連環減息的效應，用家及投資者紛紛湧出來，惟上月新年長假期影響，加上《財政預算案》調高1億元以上住宅物業印花稅的影響，雖然近日中東緊張局勢升溫，金融市場無可避免受到波動，惟發展商卻毋懼戰火蔓延，新盤群起出擊料對樓市有正面支持，預期在利好及利淡消息下，樓宇買賣宗數應可維持平穩水平。

