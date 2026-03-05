大行晨報 - 通脹憂慮延緩減息步伐 美元保持高企｜大行晨報

受中東緊張局勢引發的通脹風險重燃影響，美元大幅走強，同時市場下調了對主要央行減息的預期。美匯指數觸及三個多月高位99.65。根據聯邦基金利率期貨市場的定價，市場預期的聯儲局減息時間已從原先的7月推遲至9月，對今年減息幅度的預期也收窄至46個基點。美國因能源自給率較高且經濟數據整體穩健，正日益被視為相對安全的避風港。而歐洲和日本比美國更易受能源成本上漲影響，導致其貨幣承壓。市場原本預期美聯儲將在年中啟動降息以支撐經濟，但如今芝加哥商品交易所FedWatch



Tool顯示，6月降息25個基點的概率已降至39%左右，全年降息幅度預期從59個基點收窄至46個基點。聯儲局多位官員公開表示，伊朗戰爭對通脹與增長的影響尚難評估，但能源衝擊的韌性已開始顯現。紐約聯儲與明尼阿波利斯聯儲官員均強調不確定性上升，貨幣政策前景趨於模糊。



美元兌加元在1月份匯價未能上破100天平均線，整體上自去年11月以來，匯價走勢已呈現一浪低於一浪的格局；估計美元兌加元大有機會再告下行，並且可望重探1月底低位1.3481，若然破位料見美元跌勢加劇；進一步支持料為1.3410關口及1.3360，其後參考100個月平均線1.33以至2023年7年低位1.3176。至於當前阻力料為50天平均線1.3720及1.38，關鍵指向1.39水準，匯價上月早段曾在1.39水準附近連日遇阻，下一級留意1.40關口。



美元兌日圓周二高位157.98，而2月9日高位157.74，其時未能衝破158關口後而展開一輪回挫。目前技術圖表見RSI及隨機指數正為回落，示意匯價續告回落的機率較高。較近阻力先留意158，下一級看158.50，關鍵則仍為159.50-160區域。重要支持為156.40，為近一輪升勢形成的上升趨向線，破位將更為確立其調整傾向；黃金比率計算，38.2%及50%的調整幅度為155.70及155.10，擴展至61.8%則為154.40。下個關鍵支撐預估在152.50。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

