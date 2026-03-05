大行晨報 - 美元短線表現波動｜大行晨報

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

1小時前
　　近期受美國與伊朗戰事擴大所影響，地緣政治風險急劇升溫，原油及黃金等大宗商品價格齊飆。包括紐約聯儲銀行總裁在內的多位聯儲局官員表示，伊朗戰事為貨幣政策增添新變數，能源價格前景將成為影響通脹的關鍵因素。美國前財長及前聯儲局主席亦表示，美國介入伊朗戰事將影響美國國內的經濟和通脹，從而加重聯儲局後續貨幣政策的不確定性，局方現時或更傾向於觀望，並不急於下調利率。現時市場仍不確定此次衝突會持續多久，以及後續是否會牽扯更多國家，投資者現時擔憂能源價格飆升是否會加劇美國國內的通脹壓力。

　　除此之外，受服務業推動影響，上周五公布的美國1月份生產者物價指數（PPI）按月上升0.5%，創去年9月以來最大單月升幅，按年則上升2.9%，兩者均高於市場預期，期內，核心PPI按年意外上升3.6%。在美國，PPI指數通常被視為衡量國內上游物價水平，最新的數據或反映通脹壓力持續存在。加上美國供應管理協會（ISM）2月製造業PMI亦高過市場預期，投資者憂慮聯儲局或推遲減息步伐，美匯指數本周連升兩個交易日，星期二盤中更一度高見99.683，創下去年11月底以來的高位，逐漸逼近100美元關口，執筆之時收復部分升幅，正於99水平整固。

　　筆者認為，美匯指數反彈屬市場情緒影響所致，至於是否持續還要觀望戰事發展以及國內各項經濟指標。若美伊衝突僅屬短期干擾，對環球市場各類資產的長期影響或有限，美元不排除再度回調。但若戰事拖長並再次推升油價，全球經濟復甦將面臨更大的壓力，亦會令通脹預期變得更加不確定。我們暫時維持對美元中性看法不變，預測美匯指數在2026年上半年將在96.5到104.5之間波動，短期阻力位為99.4。

光大證券國際產品開發及零售研究部

