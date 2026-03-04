朱紅 - 騰訊10天線遇阻 吼「26075」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　據報騰訊雲擬在德國法蘭克福新增一個雲可用區，擬於今年第二季啟用，將可滿足歐洲地區不斷增長的AI及雲服務需求，就近為本地客戶提供合規、穩定及優質的雲服務。騰訊（700）股價一度反彈，惟仍受制於10天線，在511元水平好淡爭持。如看好騰訊可留意認購證「26418」，行使價629.38元，實際槓桿9倍，今年8月到期。如看淡騰訊可留意認沽證「26075」，行使價466.46元，實際槓桿7倍，今年8月到期。

　　券商報告指，預期小米智能手機及電動車業務利潤率壓力將會加劇，將在未來數季繼續成為盈利重大拖累，並對股價構成壓力。小米（1810）股價連日下挫，曾跌至31.46元再創年多新低。如看好小米可留意認購證「25383」，行使價49元，實際槓桿6倍，今年9月到期。如看淡小米可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿4倍，今年10月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。

