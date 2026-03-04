輪商精選 - 圓匯波動 留意美日「10087」 | 窩輪熱炒特區

年初至今，日圓在G10貨幣中表現相對落後，年內兌美元跌幅僅次於英鎊。美元兌日圓周一曾逼近2月9日所創的高位（約157.76水平）。在地緣局勢不確定性升溫的背景下，日本財務大臣片山皋月周二（3日）表示正以最高警戒關注金融市場波動，並將在必要時採取措施，且會與海外部門保持緊密與靈活的協作；財務大臣同時強調，去年9月的美日聯合聲明已列出不同的工具應對日圓波動。



日本央行副行長冰見野良三於周一（2日）亦表示關注中東局勢，同時沒有對3月的議息會議發出任何明確意見。市場對央行本月按兵不動的預期升溫。彭博報道指，日本為能源淨進口國，約9成原油進口來自中東；報道亦引述日本政府指若能源供應受擾，或透過進口成本影響到物價與經濟，惟整體影響仍言之尚早。投資者可觀望環球局勢對日本通脹及日圓走勢的影響。



如看好美元後市及預計日圓將走弱，可注意美日認購證「10087」，行使價160，實際槓桿約19.2倍，今年6月到期。如預計美元將下行及日圓升值，可注意美日認沽證「10085」，行使價145，實際槓桿約19.3倍，今年6月到期。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



