輪商精選 - 圓匯波動 留意美日「10087」 | 窩輪熱炒特區

3小時前
　　年初至今，日圓在G10貨幣中表現相對落後，年內兌美元跌幅僅次於英鎊。美元兌日圓周一曾逼近2月9日所創的高位（約157.76水平）。在地緣局勢不確定性升溫的背景下，日本財務大臣片山皋月周二（3日）表示正以最高警戒關注金融市場波動，並將在必要時採取措施，且會與海外部門保持緊密與靈活的協作；財務大臣同時強調，去年9月的美日聯合聲明已列出不同的工具應對日圓波動。

　　日本央行副行長冰見野良三於周一（2日）亦表示關注中東局勢，同時沒有對3月的議息會議發出任何明確意見。市場對央行本月按兵不動的預期升溫。彭博報道指，日本為能源淨進口國，約9成原油進口來自中東；報道亦引述日本政府指若能源供應受擾，或透過進口成本影響到物價與經濟，惟整體影響仍言之尚早。投資者可觀望環球局勢對日本通脹及日圓走勢的影響。

　　如看好美元後市及預計日圓將走弱，可注意美日認購證「10087」，行使價160，實際槓桿約19.2倍，今年6月到期。如預計美元將下行及日圓升值，可注意美日認沽證「10085」，行使價145，實際槓桿約19.3倍，今年6月到期。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。

輪商精選 - 離岸人幣回落 部署「11010」 | 窩輪熱炒特區
　　人民銀行上周五（27日）宣布由3月2日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率由20%減至零。彭博報道指這項政策調整或有助降低企業進行匯率對沖的成本，市場預期理論上可能增加遠期售匯的吸引力。這次政策調整或反映當前匯率受到多重因素交互作用，包括政策工具的運用、市場供求變化、外部環境演變以及季節性因素等。人民銀行在最近的貨幣政策例會紀錄中，亦強調保持人民幣匯率需在合理均衡水平上的基本穩定，市場觀望這次
2026-03-02 02:00 HKT
窩輪熱炒特區