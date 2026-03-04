聞風至 - 北控息高屬亂市避險之選 | 鮮股落鑊

中東局勢混亂加劇，港股持續受壓。恒生指數昨日高開131點報26190點，惟彈至26218點已無力再上。午後跌勢加劇，最多曾挫332點見25727點，最終收報25768點，跌291點，失守兩萬六關。全日成交金額增至3705.5億元。



美伊衝突令市場不確定性升溫，昨日資金從風險資產流出的力度加大，港股兩個交易日累跌近861點，在此市況下，北京控股（392）可以一吼，該股勝在業務集中於內地的高息公用股，可望吸引避險資金關注。



美國與以色列在2月底對伊朗發動聯合軍事打擊，伊朗革命衛隊其後宣布向多個美軍基地及以軍指揮中心發射導彈與無人機，並揚言「最猛烈的反擊即將開始」。地緣局勢急劇惡化，油價飆升、避險資金湧向金市。



核心盈利增速具韌性



在這種市況下，資金自然尋找具防守性、現金流穩定、與外圍關聯度低的板塊，而北京控股正好符合這三項特質。作為內地大型公用事業平台，業務涵蓋天然氣、水務、環保能源及啤酒等民生領域，收入與盈利高度穩定，與外圍衝擊的關聯度極低，成為避險資金的天然落腳點。



於過去3個完整財年（2022至2024年 ），該股派息金額分別為1.6元、1.6元及1.62元，派息比率28%、33%、37%，以昨日收市價計，最新股息率約為4.5厘。



業績方面，北控的核心盈利增速仍具韌性，去年上半年純利按年錄升8.1%，至34.04億元人民幣，主要因附屬燕京啤酒上半年多賺45.5%所推動。



另外，中東亂局或引致燃氣市場出現供應混亂，因卡塔爾能源已暫停天然氣生產。而北控旗下擁有多項燃氣相關資產，包括中國燃氣（384）、北京燃氣公司、北京燃氣藍天控股（6828），以及俄羅斯油氣巨頭PJSC Verkhnechonskneftegaz，可以說是危中有機。



走勢上，大市連跌兩個交易日，累跌逾800點，北京控股卻不跌反升，從35.2元爬上昨日收市價35.78元，更一度升穿近日高位36.2元，曾見36.24元，向上突破苗頭初現。



聞風至