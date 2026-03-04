Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 新盤「開戰」連環開價力搶客源 | 樓聲隨筆

張日強
3小時前
縱使外圍戰火持續蔓延，本港樓市暫未受影響，發展商毋懼戰火，按照原先步伐推盤出擊，率先推出的新盤包括尖沙咀及粉錦公路兩個全新盤，並且採取貼市價策略搶攻，相對以往新盤開價以低市價更為進取，相信是受到近期市況升溫所致，加上樓市小陽春已提早來臨，發展商亦希望捉緊樓市小陽春的尾巴，乘勢開價力搶各路客源。

　　整體樓市氣氛已見好轉，尤其上周《財政預算案》已塵埃落定，樓市轉向更明朗，加上樓市小陽春已提早來臨，發展商亦希望捉緊樓市上升的優勢，加快旗下新盤推售步伐，繼上周多個新盤先後上載樓書後，兩個新盤率先開價，並採取貼市價出擊，其中尖沙咀新盤每呎開價2.1萬，最低入場價約401萬，由於同區新盤供應較少，加上屬長樓花期，故推出低首期付款優惠，力吸用家及投資者。發展商亦推出專為洽購全層的大手投資客提供優惠，相信有助樓盤的銷情。另外，粉錦公路新盤亦乘勢搶攻，每呎開價1.39萬，最低入場價約368萬，同樣地區內新盤供應較少，加上該盤接近現樓，鄰近交通配套完善，往返內地方便，除可吸納上車用家外，料可吸納中港兩地投資客源。

　　事實上，雖然外圍戰火持續升溫，惟暫時仍未有對本港樓市造成影響，除上述兩盤外，周內將有多個新盤魚貫登場及開價，3月新盤群起圍城已成定局，預期將可掀起新盤大戰。

