鄧聲興 - 中遠海能上望24元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
3小時前
　　中東地緣政治風險急劇升溫，伊朗革命衛隊證實關閉霍爾木茲海峽。此突發事件即時引發油輪運費飆升至創紀錄水平，波羅的海交易所基準油輪日收益直逼42.4萬美元，反映市場對供應中斷的極度恐慌。行業集中度提升的三重驅動，正推動油運景氣周期上行，而美伊衝突升溫無疑加速了「地緣期權」的兌現，進一步強化景氣上行的邏輯。目前，全球約三分之一的海運石油出口需經過霍爾木茲海峽，主要供應國如沙特、伊拉克的原油出口首當其衝，加上卡塔爾液化天然氣（LNG）生產受阻，全球能源供應鏈面臨嚴峻考驗。若海峽長期封閉，海灣產油國僅能支撐約25天的出口，屆時油價勢必迎來爆炸性上漲，甚至拖累全球經濟。在此背景下，龍頭股中遠海能（1138）近期股價強勢創新高，直接受惠於油運業務的高景氣與LNG業務的穩定增長。展望未來，在運力供給剛性及環保法規趨嚴的結構性支持下，油運行業供需緊張格局短期難解，地緣溢價將持續釋放，為相關股份帶來盈利彈性。目標價24元，止蝕價18.7元。

　　筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。

香港股票分析師協會主席
鄧聲興
 

