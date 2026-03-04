大行晨報 - 警惕油價熊市或仍未完結｜大行晨報

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警惕油價熊市或仍未完結｜大行晨報

3小時前
　　美國和以色列於上周六對伊朗發起的大規模打擊，力度比去年6月以伊爆發的十二日戰爭更為激烈，包括最高領袖哈梅內伊在內的眾多伊朗高官在襲擊當中身亡。伊朗隨即展開報復，對以色列及中東多地的美軍基地發射多輪飛彈，並且關閉了霍爾木茲海峽。據英國每日郵報報道，美國總統特朗普就與伊朗衝突時間線表示，預計會持續四周的時間。由於全球原油海運量的三分一是經霍爾木茲海峽進行運輸，伊朗關閉霍爾木茲海峽將令原油短期供應緊張。油價隨即就迎來一輪大幅波動，紐約期油周一裂口高開後升幅收窄，盤中一度高見每桶75.33美元，創下去年6月以來的新高，不過收市後稍有回落，執筆之時正於每桶73.22美元上落。

　　筆者認為油價短線有機會反彈，但反彈後升勢未必能持續。首先，技術上來看，油價自2022年中下旬以來，形成了一道長期下降通道軌，儘管伊朗與以色列和美國在去年已爆發衝突，但油價均未升穿下降通道軌頂部。在今次美伊衝突爆發之前，紐約期油價格曾於250天線約每桶63至65美元見支持。戰爭開始後，受伊朗關閉霍爾木茲海峽運輸通道影響，市場憂慮短期將影響環球市場原油供應，油價一度飆高至每桶75美元水平之上。惟長線來看，由於石油出口國組織及盟友（OPEC+）代表，在原則上表示同意4月增產石油，以沙特和俄羅斯為首的關鍵成員國表示，將每日石油增產20.6萬桶，若戰事能符合預期早日結束，油價長線供應恢復後，油價走勢預料將會繼續偏軟。除非紐約期油突破每桶80美元以上，油價才有機會走出過去兩年的熊市走勢。因此，我們暫時維持對紐約期油中性偏淡的看法不變，預計紐約期油短線將於每桶73至75美元水平徘徊。

光大證券國際產品開發及零售研究部

