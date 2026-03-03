Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅 - 小米連日下挫 留意「22825」 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
朱紅
4小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　多間券商下調小米（1810）目標價，預計其第4季經調整淨利潤將遜於預期，主要受手機銷售及毛利率疲弱、營運開支增加，以及投資收入減少所拖累。小米股價連日下挫，曾低見33元創年多以來新低。投資者如看好小米，可留意小米認購證「25383」，行使價49元，實際槓桿6倍，今年9月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿4倍，今年10月到期。

　　比亞迪（1211）公布2月銷量約19萬輛，按年及按月均錄得下跌，期內出口新能源汽車合計逾10萬輛，按年升50%且佔銷量逾半。比亞迪股價逆市向好，升至100元附近。如看好比亞迪，可留意比迪認購證「21676」，行使價128.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。如看淡比亞迪，可留意比迪認沽證「24068」，行使價72.11元，實際槓桿8倍，今年7月到期。

　　美國及以色列對伊朗進行軍事打擊，伊朗發射多輪導彈回應，市場避險情緒急升，環球股市普遍下挫。恒指曾跌逾700點低見25882點，創兩個月新低。如看好恒指，可留意恒指牛證「64015」，收回價25750點，實際槓桿50倍，28年8月到期；或可留意恒指牛證「63488」，收回價25595點，實際槓桿46倍，28年8月到期。如看淡恒指，可留意新上市的恒指熊證「66631」，收回價26750點，28年4月到期；或可留意熊證「65609」，收回價26805點，實際槓桿30倍，28年4月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

最Hit
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突發
9小時前
路透社
01:11
伊朗局勢｜特朗普：「大規模攻勢將至」美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
即時國際
7小時前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
14小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
18小時前
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影視圈
12小時前
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
21小時前
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:11
伊朗局勢︱哈梅內伊妻子傷重不治 美軍已在伊朗建立局部空中優勢
即時國際
9小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
8小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
15小時前
賭王三太陳婉珍新形象慶生狀態驚人 何超雲中門大開超性感切蛋糕 向新歡嘟嘴甜到漏？
賭王三太陳婉珍新形象慶生狀態驚人  何超雲中門大開超性感切蛋糕  向新歡嘟嘴甜到漏？
影視圈
9小時前
更多文章
朱紅 - 小米偏軟 留意「26045」 | 窩輪熱炒特區
　　小米汽車數據顯示今年春節假期小米汽車車主累計共行駛里程逾4.05億公里，最長行駛里程10,718公里；輔助駕駛總里程1億公里，單日最長使用1819.6公里。小米（1810）股價持續偏軟，跌至35元水平好淡爭持。投資者如看好小米可留意認購證「24846」，行使價46.88元，實際槓桿7倍，今年7月到期；相反，如看淡小米可留意認沽證「26045」，行使價28.16元，實際槓桿5倍，今年8月到期。
2026-03-02 02:00 HKT
窩輪熱炒特區