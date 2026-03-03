張日強 - 毋懼外圍戰火 新盤連環出擊掀激戰 | 樓聲隨筆

外圍戰火連連，金融市場難免大受影響，昨日股市大幅下挫，惟本港基調向好，整體樓市氣氛仍算穩定，新盤及二手樓市場表現不俗，就以過去的周六日新盤銷逾百伙的成績來看，樓市初步未有造成影響，發展商將會按照推盤步伐起動，繼上周有4個新盤上載樓書並計劃於月內開價及推售後，昨日再有新盤接連上載樓書及為樓盤命名，並部署於月內搶攻推售，預期新盤連環出擊勢掀起激戰。



中東掀起戰火漫漫，全球金融市場亦受到影響，昨日港股亦受到戰火所波及，全日下挫570點，惟本港基調仍然向好，整體樓市氣氛仍算穩定，從剛過去的周六日樓市表現來看，新盤銷情亦算理想，2日累沽逾百伙的成績，反映樓市相對穩定。發展商亦部署月內全面推盤應市，繼上周有4個新盤率先上載樓書後（部署極短期內開價並於月內開售），昨日再有新盤上載樓書及為樓盤命名，並且計劃於月內開價及推售，保守估計月內將有最少6個新盤推出應市，初步來看，中東戰火似乎未有對推盤造成影響，相信發展商將按照月內推盤步伐。



事實上，中東戰火持續蔓延，無疑對全球金融市場有一定影響，股市下跌更是無可避免，惟對樓市暫未造成影響，剛過去的周六日樓市表現穩定，發展商推盤步伐未有改變，目前最少已有6個新盤部署開價及推售，預期月內將可掀起新一輪的大戰。



張日強