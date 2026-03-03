Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 規避中東局勢風險 美元走勢持穩｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
4小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　美元周一顯著走高，中東局勢升級引發的避險需求與能源供應擔憂，美元指數升見98.50水平，而美國10年期國債收益率一度創11個月新低，此外，油價上漲亦可能支撐美元走勢，至於歐羅區高度依賴原油進口，這將惡化其貿易條件。歐羅兌美元周一下跌至1.17水平附近。除了美伊衝突的進展受到關注，本周亦要留意多項美國重要經濟數據公布，包括ADP、一周初領失業援助人數、以及周五的美國就業報告。若數據顯現韌性，可能強化美聯儲維持高利率的預期。

　　歐羅兌美元自1月份大幅上揚後，來到2月份波幅正逐步收窄，而且較明顯的是波動區域正一直下移，並形成一道下降趨向線至今位於1.18水準，連同25天平均線1.1840將可作為一重要參考，若繼續可持穩其上，或可望扭轉近期的疲弱態勢；延伸位置料為1.1930及1.20關口。鑑於RSI及隨機指數亦稍微向上，較大機率歐羅似乎正處於築底階段，積蓄新一波上升動能。下方會以1.1720為短期支撐依據，倘若後市意外下破，則估計歐羅仍會延續這段弱勢下行趨勢，其後可看至100天平均線1.1695及1.16，進一步看至250天平均線1.1560及1.15關口。

　　紐元兌美元走勢，技術圖表所見，1月底在0.61關口遇阻力後，匯價正緩步走低，目前已見呈一組雙頂形態，兩個頂部分別為1月29日高位0.6094及2月12日高位0.6077；再者，RSI及隨機指數正在回落下行，10天平均線下破25天平均線，預示紐元兌美元仍有機會作進一步下試。當前支撐先會回看0.5930及200天平均線0.5870，其後則看0.58及0.57，以至參考0.5610水準。阻力位料為0.6080，去年7月1日高位0.6122則為較大目標參考，進一步看至0.62以至0.64關口。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

最Hit
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突發
9小時前
路透社
01:11
伊朗局勢｜特朗普：「大規模攻勢將至」美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
即時國際
7小時前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
14小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
18小時前
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影視圈
12小時前
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
21小時前
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:11
伊朗局勢︱哈梅內伊妻子傷重不治 美軍已在伊朗建立局部空中優勢
即時國際
9小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
8小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
15小時前
賭王三太陳婉珍新形象慶生狀態驚人 何超雲中門大開超性感切蛋糕 向新歡嘟嘴甜到漏？
賭王三太陳婉珍新形象慶生狀態驚人  何超雲中門大開超性感切蛋糕  向新歡嘟嘴甜到漏？
影視圈
9小時前
更多文章
大行晨報 - 澳元短線仍可買入｜大行晨報
　　美國最新首次申請失業救濟人數增幅低於預期，數據或表明美國經濟數據出現改善。美國勞工部公布，截至2月21日當周，首次申領失業救濟金人數21.2萬人，按周增加4000人，市場預期為21.6萬人。今個星期美國將公布2月非農就業數據，市場預計美國2月失業率將微升至4.4%，非農就業職位將增長6萬份，較前值或有所回落。執筆之時美匯指數正於98.4水平附近整固，自1月中旬以來首次升穿50天線上方。
4小時前
大行晨報
大行晨報 - 中東局勢升級 避險貨幣料受追捧｜大行晨報
　　周末中東局勢急劇升級，美國和以色列突然對伊朗發動聯合軍事打擊，伊朗隨後對以色列展開報復行動，發動多輪飛彈和無人機襲擊，並打擊美軍在中東的多個軍事基地。巴林、阿聯酋、卡達、科威特等多地響起爆炸聲，波斯灣沿岸多國緊急關閉領空，多間航空公司暫停飛往該地區的航班。市場憂慮當前衝突可能進一步外溢，導致更大範圍的地區軍事升級。估計周一美元可能因為避險情緒所推動而走穩，美債亦會成為避風港；不過，日圓、瑞郎等
2026-03-02 02:00 HKT
大行晨報