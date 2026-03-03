大行晨報 - 規避中東局勢風險 美元走勢持穩｜大行晨報

美元周一顯著走高，中東局勢升級引發的避險需求與能源供應擔憂，美元指數升見98.50水平，而美國10年期國債收益率一度創11個月新低，此外，油價上漲亦可能支撐美元走勢，至於歐羅區高度依賴原油進口，這將惡化其貿易條件。歐羅兌美元周一下跌至1.17水平附近。除了美伊衝突的進展受到關注，本周亦要留意多項美國重要經濟數據公布，包括ADP、一周初領失業援助人數、以及周五的美國就業報告。若數據顯現韌性，可能強化美聯儲維持高利率的預期。



歐羅兌美元自1月份大幅上揚後，來到2月份波幅正逐步收窄，而且較明顯的是波動區域正一直下移，並形成一道下降趨向線至今位於1.18水準，連同25天平均線1.1840將可作為一重要參考，若繼續可持穩其上，或可望扭轉近期的疲弱態勢；延伸位置料為1.1930及1.20關口。鑑於RSI及隨機指數亦稍微向上，較大機率歐羅似乎正處於築底階段，積蓄新一波上升動能。下方會以1.1720為短期支撐依據，倘若後市意外下破，則估計歐羅仍會延續這段弱勢下行趨勢，其後可看至100天平均線1.1695及1.16，進一步看至250天平均線1.1560及1.15關口。



紐元兌美元走勢，技術圖表所見，1月底在0.61關口遇阻力後，匯價正緩步走低，目前已見呈一組雙頂形態，兩個頂部分別為1月29日高位0.6094及2月12日高位0.6077；再者，RSI及隨機指數正在回落下行，10天平均線下破25天平均線，預示紐元兌美元仍有機會作進一步下試。當前支撐先會回看0.5930及200天平均線0.5870，其後則看0.58及0.57，以至參考0.5610水準。阻力位料為0.6080，去年7月1日高位0.6122則為較大目標參考，進一步看至0.62以至0.64關口。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

