大行晨報 - 澳元短線仍可買入｜大行晨報

美國最新首次申請失業救濟人數增幅低於預期，數據或表明美國經濟數據出現改善。美國勞工部公布，截至2月21日當周，首次申領失業救濟金人數21.2萬人，按周增加4000人，市場預期為21.6萬人。今個星期美國將公布2月非農就業數據，市場預計美國2月失業率將微升至4.4%，非農就業職位將增長6萬份，較前值或有所回落。執筆之時美匯指數正於98.4水平附近整固，自1月中旬以來首次升穿50天線上方。



關注澳洲經濟數據



澳洲第四季薪資物價指數按年升3.4%，按季則升0.8%，兩者均符合市場預期。最新公布的數據顯示，澳洲就業市場放緩但經濟表現仍然強勁。1月份就業人數較前月增加17800人，略低於市場預期的2萬人，期內失業率維持在4.1%不變，亦好過市場預期的4.2%。受家庭消費增長帶動，澳洲第三季經濟穩定增長，按季升0.4%，按年則上升2.1%。按年增速雖略低於預期，但仍創下2023年中期以來最快增速。澳洲將於今周公布去年第四季經濟數據，投資者亦可關注。



澳洲央行2月議息會議宣布加息0.25厘，將利率上調至3.85厘，結果符合市場預期，亦是2023年11月以來再度加息。央行稱去年下半年以來通脹壓力顯著，會議紀錄顯示，官員認為通脹和經濟存在雙向風險，將根據後續數據判斷政策走向。澳洲央行重啟加息周期，消息令到澳元兌美元創下2023年2月以來的新高，執筆之時受美元反彈影響，澳元兌美元正於0.705水平附近橫行，但日線圖技術指標仍然未見超買。筆者認為澳元短線仍可買入，初步目標價為0.72水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部

