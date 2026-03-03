Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 澳元短線仍可買入｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
4小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　美國最新首次申請失業救濟人數增幅低於預期，數據或表明美國經濟數據出現改善。美國勞工部公布，截至2月21日當周，首次申領失業救濟金人數21.2萬人，按周增加4000人，市場預期為21.6萬人。今個星期美國將公布2月非農就業數據，市場預計美國2月失業率將微升至4.4%，非農就業職位將增長6萬份，較前值或有所回落。執筆之時美匯指數正於98.4水平附近整固，自1月中旬以來首次升穿50天線上方。

關注澳洲經濟數據

　　澳洲第四季薪資物價指數按年升3.4%，按季則升0.8%，兩者均符合市場預期。最新公布的數據顯示，澳洲就業市場放緩但經濟表現仍然強勁。1月份就業人數較前月增加17800人，略低於市場預期的2萬人，期內失業率維持在4.1%不變，亦好過市場預期的4.2%。受家庭消費增長帶動，澳洲第三季經濟穩定增長，按季升0.4%，按年則上升2.1%。按年增速雖略低於預期，但仍創下2023年中期以來最快增速。澳洲將於今周公布去年第四季經濟數據，投資者亦可關注。

　　澳洲央行2月議息會議宣布加息0.25厘，將利率上調至3.85厘，結果符合市場預期，亦是2023年11月以來再度加息。央行稱去年下半年以來通脹壓力顯著，會議紀錄顯示，官員認為通脹和經濟存在雙向風險，將根據後續數據判斷政策走向。澳洲央行重啟加息周期，消息令到澳元兌美元創下2023年2月以來的新高，執筆之時受美元反彈影響，澳元兌美元正於0.705水平附近橫行，但日線圖技術指標仍然未見超買。筆者認為澳元短線仍可買入，初步目標價為0.72水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部
 

最Hit
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突發
9小時前
路透社
01:11
伊朗局勢｜特朗普：「大規模攻勢將至」美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
即時國際
7小時前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
14小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
18小時前
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影視圈
12小時前
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
21小時前
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:11
伊朗局勢︱哈梅內伊妻子傷重不治 美軍已在伊朗建立局部空中優勢
即時國際
9小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
8小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
15小時前
賭王三太陳婉珍新形象慶生狀態驚人 何超雲中門大開超性感切蛋糕 向新歡嘟嘴甜到漏？
賭王三太陳婉珍新形象慶生狀態驚人  何超雲中門大開超性感切蛋糕  向新歡嘟嘴甜到漏？
影視圈
9小時前
更多文章
大行晨報 - 規避中東局勢風險 美元走勢持穩｜大行晨報
　　美元周一顯著走高，中東局勢升級引發的避險需求與能源供應擔憂，美元指數升見98.50水平，而美國10年期國債收益率一度創11個月新低，此外，油價上漲亦可能支撐美元走勢，至於歐羅區高度依賴原油進口，這將惡化其貿易條件。歐羅兌美元周一下跌至1.17水平附近。除了美伊衝突的進展受到關注，本周亦要留意多項美國重要經濟數據公布，包括ADP、一周初領失業援助人數、以及周五的美國就業報告。若數據顯現韌性，可能
4小時前
大行晨報