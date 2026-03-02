輪商精選 - 離岸人幣回落 部署「11010」 | 窩輪熱炒特區

人民銀行上周五（27日）宣布由3月2日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率由20%減至零。彭博報道指這項政策調整或有助降低企業進行匯率對沖的成本，市場預期理論上可能增加遠期售匯的吸引力。這次政策調整或反映當前匯率受到多重因素交互作用，包括政策工具的運用、市場供求變化、外部環境演變以及季節性因素等。人民銀行在最近的貨幣政策例會紀錄中，亦強調保持人民幣匯率需在合理均衡水平上的基本穩定，市場觀望這次政策調整的影響。



彭博數據指出政策公布同日，人民幣兌美元中間價持平在6.9228兌1美元，較市場預期偏弱793個點子，創2018年以來最大偏差，離岸人民幣則回落約0.13%。如投資者欲吸納好倉可參考人港認購證「11010」，行使價1.16港元，實際槓桿21倍，今年6月到期；如認為後市仍有下跌空間可注意人港認沽證「11008」，行使價1.05港元，實際槓桿29.8倍，今年6月到期。



