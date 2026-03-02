伍一山 - 恒指宜守穩20周線支持 | 有錢圖

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍一山 - 恒指宜守穩20周線支持

伍一山
6小時前
產經 專欄
2月最後一個交易日港股反覆上揚，恒指上周五高開66點至26447點，午後攀至全日高位26701點，升320點，收市報26630點，升249點，全日成交金額增至2884億元。

　　恒指一周累升217點，陰陽燭近似陀螺，仍然是爭持待變。周線技術指標偏弱，MACD牛熊，熊差持續擴大；慢隨機指數維持沽貨訊號；9周RSI反彈至55.06。保歷加通道橫行，維持上落市格局。2月份恒指累跌756點，於大陽燭後以陰燭回調，月線圖升勢維持完好，中長線升勢仍在。

　　恒指於25000至27500點之間橫行將近半年，1月下旬一度突破橫行區頂部高見28056點，可惜是假突破。目前橫行區中軸大約在26250點，緊貼着20周線（26225），是短期重要支持。恒指現時仍在中軸之上運行，後市若確認跌破中軸，恒指便會轉至橫行區下半部運行，屆時下探25000點的機會料增加。

華能國電挑戰阻力

　　國企指數上周五反彈45點報8859點，一周以大陰燭累跌100點，2月份累跌457點，周線技術指標向淡，10、20和50周線先後跌破，短期料會考驗去年12月低位8707點。

　　華能國電（902）大升6.53%報6.03元，國務院近日印發《關於完善全國統一電力市場體系的實施意見》，全國統一電力市場頂層設計出台，券商認為電力資源的多維價值將全面由市場反映，電力板塊有望迎來盈利改善和價值重估。走勢上，股價去年1月跌至3.92元，MACD底背馳，陰陽燭翌日以「早晨之星」見底，之後反覆上揚，去年11月升至6.66元超買，兩日後以「穿頭破腳」展開調整，2月初以「身懷六甲」回升，上周五大升至6.07元阻力，MACD牛差擴大利好，可於升破6.07元買入，目標價7元，跌破5.8元止蝕。

