劉偉利 - 賽道思維 | 巨B講投資

最近有經濟學家提出一個耐人尋味的觀點：隨着人工智能與機械人技術的飛速發展，未來經濟的形態可能發生根本性轉變，失業率上升不一定代表經濟轉差。這個說法聽起來頗具前瞻性，但細想之下，卻隱藏着不少值得商榷的矛盾與盲點。



經濟運轉的核心，始終離不開「人」的參與。當大量勞動力被機械取代，失業率攀升，首當其衝的是整體消費能力的萎縮。人民口袋裏有錢，才能支撐市場的循環；市場有需求，企業才有投資的動力。若忽略這個基本邏輯，單純以宏觀指標論斷經濟健康，無異於建造一座脫離地基的高塔。技術進步固然能提升效率，但效率的果實若無法普惠於民，經濟的結構性失衡只會加劇。



從投資的角度看，這一切又引向另一個層面的思考：如何在變局中找到真正穩固的位置？與其擠進擁擠的賽道，爭做那輛跑得最快的跑車，不如退一步審視——誰在掌控賽道本身？投資賽道的建設者、規則的制訂者，乃至提供基礎設施的莊家，往往比單一選手更能抵禦風浪。這個道理在AI時代尤其明顯：當無數新創公司爭相開發應用程式時，真正穩定獲利的，可能是那些提供算力晶片、雲端架構或能源支持的核心企業。



值得留意的新視角在於，AI的發展不僅重塑了就業結構，也在悄然改變「價值創造」的定義。過去，勞動時間是衡量貢獻的主要尺度；未來，創造力、決策力與情感連結可能成為更稀缺的資源。這意味着，與其擔憂被機械取代，不如思考如何讓自己成為機械無法複製的那部分——無論是深度思考的能力，還是對人性需求的理解。



回到經濟的迷思，失業率與經濟好壞從來不是簡單的對應關係，但若無相應的社會安全網與再培訓機制，技術性失業終將侵蝕社會的根基。投資亦然，與其追逐短期的熱點，不如看清長期的結構。賽道會變，跑車會換，但那些掌握核心資源、能夠定義規則的存在，往往能在每一次浪潮中站穩腳跟。這或許是我們在AI時代，最值得修煉的功課。



Collis Capital合夥創始人

劉偉利