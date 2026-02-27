伍禮賢 - 頤海國際具增長潛力 | 開工前落盤

內地新春期間消費數據造好，反映消費動能向好，加上海底撈銷售出現拐點，而海底撈佔頤海國際（1579）總收入近3成，此或有望帶動頤海國際收入表現。



頤海國際於去年第4季在2C端完成中低至高個位數提價，同時公司精簡低毛利率的方便食品組合，聚焦高毛利的火鍋底料、中式複合調味品，同時協力廠商B端定製化產品佔比提升，料進一步拉高整體盈利水平。



此外，頤海國際持續布局海外業務，不斷加大區域覆蓋程度，料將成為公司的第二增長曲線。



頤海國際財務表現穩健，截至去年中期，公司資產負債率為13.5%，並無任何銀行借款。手頭現金約18.8億元人民幣，高於7.2億元的總負債，反映流動性充足，財務風險較低。



投資者可考慮在16.5元吸納，目標價18.2元，跌穿15元離場。



本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份​​。



光大證券國際

證券策略師

筆者為證監會持牌人

伍禮賢