張日強 - 群盤齊搶韁力吸各路客源 | 樓聲隨筆

《財政預算案》已塵埃落定，發展商隨即加快推盤步伐，多個新盤已密密部署於極短期內推出應市，昨日更有3個新盤「閃電」上載樓書，由於上述樓盤都是市場所關注的焦點，特別是樓市小陽春已提早來臨，發展商都希望趁近日旺勢推出市場發售，相關樓盤有機會上載樓書後同期開價，鬥快搶韁力吸市場各路客源，預期《財案》後將有更多新盤乘勢湧出來，以便引起市場注意力。



《財政預算案》日前已正式公布，除了向樓價一億元或以上的住宅物業交易印花稅稅率大幅增至6.5%的新措施外，其他對樓市着墨不多，始終樓市正處於上升軌道，當局亦不會貿然加上不必要的措施，既然已塵埃落定，發展商亦希望趁旺勢加快推盤步伐，昨日3個新盤（分別位於黃竹坑、尖沙咀及將軍澳等）隨即同時上載樓書，大部分早已於市場上軟銷及推廣，只是等待適合的時機推出，今次正好就是趁《財案》後火速搶攻，上述樓盤更是市場所關心的焦點盤，合共涉及單位約2000伙，相信市場最為關心是有關新盤的開價，始終市況仍在升溫中，預期可引領各路客源湧出來。



事實上，除了上述3盤外，市場上仍有部分新盤正在熱身，並有機會於下月同期推出，尤其用家及投資者仍然熱衷於新盤市場，特別是大手投資客席捲全城掃貨，預期即將推出的各大新盤，其中一個目標客群絕對是大手投資客，故紛紛鬥快搶韁以便力吸客源。



張日強