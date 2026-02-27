Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 避險情緒瀰漫 美元續見支撐｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　美國政府本周二正式啟動對全球進口商品加徵10%的臨時關稅，白宮官員更透露，特朗普團隊正積極推動稅率上調至15%，這可能會重新引發市場對通脹的疑慮。另一方面，伊朗與美國定於周四在日內瓦舉行第三輪核談判。美國副總統萬斯周三在福克斯新聞節目中重申，美國總統特朗普仍傾向於通過外交途徑解決伊朗問題，但掌握着其他手段。國務卿魯比奧則指出，伊朗問題令美方非常擔憂，談判將聚焦核計劃，而伊朗已拒絕討論彈道導彈議題。目前投資者擔憂，一旦談判破裂或軍事衝突升級，油價飆升和全球供應鏈中斷將進一步推高通脹，這將會強化黃金的避險需求。

　　英鎊兌美元本月以來持續走低，上周初下破三角形態底部，技術上洐生較激烈的調整壓力，向上回升則見受限於50天平均線。此外，10天平均線剛下破25天平均線，亦示意着英鎊中短期仍呈偏軟發展。預計支持位仍會關注1.3430以至1月低位1.3329，進一步看至1.3170及1.30關口。阻力位回看50天平均線1.3540及25天平均線1.3625，較大阻力預料為1.3720及1.3820水平。

　　澳洲統計局本周三公布，1月核心通脹率強於預期，加劇市場對央行進一步收緊貨幣政策的猜測。剔除波動性項目後的消費者價格指數截尾均值同比上漲3.4%，高於經濟學家預測的3.3%，較12月的3.3%有所加快；環比來看，該指標上漲0.3%，增速高於前月的0.2%。數據表明通脹壓力依然頑固。目前市場預計5月加息25個基點的概率約為80%，6月加息的預期已完全被消化。

　　至於澳元兌美元走勢，從技術圖表所見，近日匯價多番在0.71水準遇阻，要留意一旦跌破近日區間底部，這將是出現大幅回吐的警號。再者，RSI及隨機指數亦自嚴重超買區域稍呈回調，預料澳元兌美元正醞釀回吐壓力。當前較近支持先會參考25天平均線0.7040及0.70，再而看至0.6860及

0.6760，關鍵指向0.67水準。至於阻力參考2023年2月高位0.7158以至0.7280，較大阻力料為0.74及0.75水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

最Hit
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
影視圈
8小時前
《破案三人行》男星Martin Short家傳巨變震驚荷里活 42歲女兒吞槍身亡家屬悲痛
《破案三人行》男星Martin Short家傳巨變震驚荷里活 42歲女兒吞槍身亡家屬悲痛
影視圈
16小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
5上將遭罷免全國人大代表，包括原海陸空主帥。
5上將遭罷免全國人大代表 包括原海陸空主帥
即時中國
7小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
濕疹新配方！港大研發濕疹新配方全線斷貨 購買渠道/補貨日期/每月設限購？
保健養生
17小時前
朱玲玲二仔戀情浮面？霍啟山緋聞女友娜然現身中環 傳已融入霍家地位獲肯定
朱玲玲二仔戀情浮面？霍啟山緋聞女友娜然現身中環 傳已融入霍家地位獲肯定
影視圈
9小時前
香港貿發局推「創業快綫」計劃 助本地初創踏上成功大道
創科資訊
11小時前
大熊貓執遊客手機把玩拒還，飼養員用食物引誘都冇用。
00:45
低頭族國寶｜大熊貓執遊客掉下手機把玩拒還 飼養員用食物引誘都冇用
即時中國
11小時前
財政預算案2026｜車主趕「一換一」尾班車 有車行一晚售逾350輛 代理：已多預400新車
社會
10小時前
更多文章
大行晨報 - 歐羅短線料區間上落｜大行晨報
　　歐羅兌美元自今年1月初以來迎來一輪升勢，並一度高見1.2081，創下2021年6月以來高位，並升穿2022年末形成的上升通道軌頂部，但未能企穩，之後收復部分升幅，並回落至50天線上方約1.176水平上落。不過，歐洲央行在2月議息時宣布維持利率不變，議息聲明稱將確保區內通脹在中期內穩定在2%的目標水平，未來利率路徑將根據屆時數據逐次會議決定。歐洲央行行長拉加德表示，現階段歐羅區通脹前景比以往更加
3小時前
大行晨報
大行晨報 - 澳元短線仍強勁｜大行晨報
　　美國去年第四季國內生產總值（GDP）初值增長1.4%，增速遠遠低於市場預期的3%。而作為聯儲局用來衡量國內通脹指標的核心個人消費支出（PCE）物價指數12月按月上漲0.4%，創近一年來最大漲幅，按年升3%，亦高於市場預期的上升2.9%。美國PCE數據高於預期，加上美國最新申領失業救濟金人數創下11月來最大降幅，美聯儲理事米蘭稱隨着勞動力市場改善，今年局方減息次數將少於預期。消息支撐美元走勢，美
2026-02-26 02:00 HKT
大行晨報