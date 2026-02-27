大行晨報 - 避險情緒瀰漫 美元續見支撐｜大行晨報

美國政府本周二正式啟動對全球進口商品加徵10%的臨時關稅，白宮官員更透露，特朗普團隊正積極推動稅率上調至15%，這可能會重新引發市場對通脹的疑慮。另一方面，伊朗與美國定於周四在日內瓦舉行第三輪核談判。美國副總統萬斯周三在福克斯新聞節目中重申，美國總統特朗普仍傾向於通過外交途徑解決伊朗問題，但掌握着其他手段。國務卿魯比奧則指出，伊朗問題令美方非常擔憂，談判將聚焦核計劃，而伊朗已拒絕討論彈道導彈議題。目前投資者擔憂，一旦談判破裂或軍事衝突升級，油價飆升和全球供應鏈中斷將進一步推高通脹，這將會強化黃金的避險需求。



英鎊兌美元本月以來持續走低，上周初下破三角形態底部，技術上洐生較激烈的調整壓力，向上回升則見受限於50天平均線。此外，10天平均線剛下破25天平均線，亦示意着英鎊中短期仍呈偏軟發展。預計支持位仍會關注1.3430以至1月低位1.3329，進一步看至1.3170及1.30關口。阻力位回看50天平均線1.3540及25天平均線1.3625，較大阻力預料為1.3720及1.3820水平。



澳洲統計局本周三公布，1月核心通脹率強於預期，加劇市場對央行進一步收緊貨幣政策的猜測。剔除波動性項目後的消費者價格指數截尾均值同比上漲3.4%，高於經濟學家預測的3.3%，較12月的3.3%有所加快；環比來看，該指標上漲0.3%，增速高於前月的0.2%。數據表明通脹壓力依然頑固。目前市場預計5月加息25個基點的概率約為80%，6月加息的預期已完全被消化。



至於澳元兌美元走勢，從技術圖表所見，近日匯價多番在0.71水準遇阻，要留意一旦跌破近日區間底部，這將是出現大幅回吐的警號。再者，RSI及隨機指數亦自嚴重超買區域稍呈回調，預料澳元兌美元正醞釀回吐壓力。當前較近支持先會參考25天平均線0.7040及0.70，再而看至0.6860及



0.6760，關鍵指向0.67水準。至於阻力參考2023年2月高位0.7158以至0.7280，較大阻力料為0.74及0.75水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇