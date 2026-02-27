大行晨報 - 歐羅短線料區間上落｜大行晨報

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

3小時前
　　歐羅兌美元自今年1月初以來迎來一輪升勢，並一度高見1.2081，創下2021年6月以來高位，並升穿2022年末形成的上升通道軌頂部，但未能企穩，之後收復部分升幅，並回落至50天線上方約1.176水平上落。不過，歐洲央行在2月議息時宣布維持利率不變，議息聲明稱將確保區內通脹在中期內穩定在2%的目標水平，未來利率路徑將根據屆時數據逐次會議決定。歐洲央行行長拉加德表示，現階段歐羅區通脹前景比以往更加難以預測。

　　歐央行議息之後，歐羅上揚並短暫重返1.19水平之上，但升勢仍未能延續，加上數據顯示歐羅區1月整體通脹按月回落0.6%，跌幅較預期為高。按年計整體通脹及核心通脹升幅均符合預期，1月歐羅區整體通脹升1.7%，核心通脹則上升2.2%。受通脹放緩影響，歐羅再度跌至50天線附近整固。

德總理訪華支持走勢

　　不過，今個星期以來，受德國總理訪華所影響，雙方據報簽署多項協議並發表聯合聲明，消息支撐歐羅走勢，歐羅兌美元於關鍵支撐位50天線約1.178水平止跌反彈，執筆之時正於1.18水平爭持。

　　筆者認為，市場料將逐漸消化德國總理訪華的利好情緒，歐羅短線仍未見明顯的上升動力。不過執筆之時，歐羅已於關鍵支撐位約1.18水平徘徊上落，能否企穩該水平是關鍵。若能企穩該位置，歐羅不排除再度有機會上試1.195水平。若失守該位置，短線下試1月低位約1.16水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部

