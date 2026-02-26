黃敏碩 - 鳴鳴很忙收入看增 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
鳴鳴很忙（1768）為內地最大連鎖零售商，主要透過加盟店營運，大部分收入來自向加盟商銷售商品，增長主由門店網絡規模及擴大門店網絡所帶動，刺激加盟商合作需求，從而推動未來收入提升。隨着內地百姓收入水平提升，市場對零食產品需求不斷增加。集團經營重心轉為提振單店盈利能力，改善供應鏈效率，及探索模型創新目標出發，現超過9成商品，通過直接與食品生產企業合作採購，提升議價能力，以及有效降低採購成本。另以高周轉及高標準化特點，吸引加盟商參與，實現快速擴張，並以透過產品團隊專注於庫存與補貨，積極改善全鏈路效率。
筆者為證監會持牌人士，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新上市申請人擁有財務權益。
王道資本及家族
資產管理執行董事
筆者為證監會持牌人
黃敏碩
