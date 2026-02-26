Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃敏碩 - 鳴鳴很忙收入看增 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
黃敏碩
13小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　鳴鳴很忙（1768）為內地最大連鎖零售商，主要透過加盟店營運，大部分收入來自向加盟商銷售商品，增長主由門店網絡規模及擴大門店網絡所帶動，刺激加盟商合作需求，從而推動未來收入提升。隨着內地百姓收入水平提升，市場對零食產品需求不斷增加。集團經營重心轉為提振單店盈利能力，改善供應鏈效率，及探索模型創新目標出發，現超過9成商品，通過直接與食品生產企業合作採購，提升議價能力，以及有效降低採購成本。另以高周轉及高標準化特點，吸引加盟商參與，實現快速擴張，並以透過產品團隊專注於庫存與補貨，積極改善全鏈路效率。

　　筆者為證監會持牌人士，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新上市申請人擁有財務權益。

王道資本及家族
資產管理執行董事
筆者為證監會持牌人
黃敏碩

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
20小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
22小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
6小時前
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
即時國際
18小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
21小時前
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
天氣潮濕穀牛出沒注意！白米布滿穀牛還能吃嗎？專家教4招驅除/預防「蛀米大蟲」
食用安全
2026-02-25 12:41 HKT
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
2026-02-25 13:42 HKT
佳宝超市開年第一擊！一連10日全線分店8折優惠 油鹽米/急凍食品/飲品都有折
佳宝超市開年第一擊！一連10日全線分店8折優惠 油鹽米/急凍食品/飲品都有折
生活百科
22小時前
更多文章
黃敏碩 - 中遠海能料反覆尋頂 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　有龍頭企業冀在運力短缺下加強併購現有船隊，增加規模提高議價能力，刺激各地運油輪股大幅上升，中遠海能（1138）年初至今股價升逾7成，料仍能受惠商品及航運周期行業景氣改善，反覆尋頂。 　　筆者為證監會持牌人士，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新上市申請人擁有財務權益。 王道資本及家族 資產管理執行董事 筆者為證監會持牌人 黃敏碩
2026-02-23 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水