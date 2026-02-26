輪商精選 - 豐購「25955」博再升 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

13小時前
　　滙豐控股（005）公布2025年業績，2025年列帳基準除稅前利潤為299億美元，按年減少24億美元，高於彭博綜合分析員預期水平。

　　管理層指4大業務表現良好、整體增長趨勢強勁，並上調2026至2028年目標，當中每年（不計須予注意項目）平均有形股本回報率目標提升至17%或以上，同期（不計及須予注意項目）收入增長目標亦調高，爭取於2028年達到5%。董事會宣佈第4次股息0.45美元，全年合共0.75美元。滙控股價於公布業績後造好，收報142.7元，升5.5%。

　　如看好後市走勢，可留意滙豐購「25955」，行使價160.66港元，實際槓桿7.2倍，今年12月到期。如認為升勢已近尾聲，可留意滙豐沽「23829」，行使價111.88港元，實際槓桿6.7倍，今年9月到期。

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部份或所有投資。可贖回牛熊證備有強制贖回機制而可能被提早終止，屆時（i）N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；（ii）R類牛熊證之剩餘價格可能為零。摩根大通並非投資者的顧問或信託人，亦不會負責决定投資該金融工具是否合法或適合任何準買家。投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見。投資者應詳閱有關上市文件中之條款、風險因素及其他資料，並了解結構性產品之特性及願意承擔所涉風險，否則切勿投資上述產品。

摩根大通亞洲
上市衍生產品銷售部

