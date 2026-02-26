Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 內需股落鑊統一趁低吸 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
13小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

美股周二反彈，加上內地股市復市後一連兩日造好，連帶港股昨日亦得以止跌回升。恒指昨日高開155點，報26745點；其後一度彈見26870點，升280點；惟午後升幅一度收窄至42點，見26632點；最終收報26765點，升175點。全日成交金額略為回落至2367.7億元。

　　人大政協兩會即將在下周三、四開幕，內需概念股先行炒上，不如一吼食品龍頭統一企業中國（220），其在7.5元見支持力，剛重上8元關口，昨日收報8.08元，升1.76%。統一走勢正在回順，若有政策刺激，或將展開新升浪，現價仍處低位，上望空間遼闊。

　　外界普遍相信，兩會後的政策節奏不會鬆懈。近日有媒體重提國家主席習近平在去年底於中央經濟工作會議上的講話，當中強調要把內需視為經濟增長的「主要驅動力」。

憧憬兩會政策刺激

　　因此內需繼續成為政策主要拖力點，市場近期最關注的其中一項，就是地方政府在2025年是否會延續或擴大「地方消費券」的力度。倘若2025年地方消費券的力度不減反增，甚至在食品、餐飲等場景上加碼，食品飲品板塊的想像空間或會被重新打開。

　　統一企業中國於去年首3季表現不俗，3個季度純利均按年錄得雙位數升幅，季度純利升幅分別為按年升31.8%、33.2%、23.1%。

　　然而，食品行業競爭持續激烈，令統一持續處於去庫存階段，飲料業務可能面臨更大成本壓力。據高盛引述統一管理層指，公司於10月仍在進行飲品產品去庫存的工作，而麵條的表現保持在正常軌道。但管理層維持集團2025年全年銷售增長6至8%的目標，同時相信第四季持續的毛利率擴張和開支比率更具可見性。

股息率達5.8厘吸引

　　統一第4季業績表現或巨大跌幅，以去年6月高位10.82元計，統一累跌近25%。但相關因素相信已見反映，若中央加碼推出政策刺激行業，資金押注「谷底回升」的可能性或會逐步提升。

　　值得一提的是，統一企業於2024年派息達0.4281元人民幣，在股價經歷完一輪回吐後，股息率已達5.8厘，高息之餘又有潛在憧憬。

聞風至

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
20小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
22小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
6小時前
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
即時國際
18小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
21小時前
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
天氣潮濕穀牛出沒注意！白米布滿穀牛還能吃嗎？專家教4招驅除/預防「蛀米大蟲」
食用安全
2026-02-25 12:41 HKT
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
2026-02-25 13:42 HKT
佳宝超市開年第一擊！一連10日全線分店8折優惠 油鹽米/急凍食品/飲品都有折
佳宝超市開年第一擊！一連10日全線分店8折優惠 油鹽米/急凍食品/飲品都有折
生活百科
22小時前
更多文章
聞風至 - 安東油田定單充裕可敲 | 鮮股落鑊
大年初八內地股市重開，北水重新南下，奈何美股受關稅亂事加上AI替代論雙重打擊，三大指數全面顯著下挫，連帶港股亦受壓。恒生指數低開168點報26913點，兩萬七關再度失守，而此更已是全日高位所在。大市其後跌幅急速擴大，最低曾見26480點，挫達601點。最終收報26590點，跌491點。北水回歸，帶動全日成交金額大幅回升2509.9億元。 　　美伊談判前夕火藥味濃厚，地緣政治因素令國際油價有機
2026-02-25 02:00 HKT
鮮股落鑊