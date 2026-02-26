聞風至 - 內需股落鑊統一趁低吸 | 鮮股落鑊

美股周二反彈，加上內地股市復市後一連兩日造好，連帶港股昨日亦得以止跌回升。恒指昨日高開155點，報26745點；其後一度彈見26870點，升280點；惟午後升幅一度收窄至42點，見26632點；最終收報26765點，升175點。全日成交金額略為回落至2367.7億元。



人大政協兩會即將在下周三、四開幕，內需概念股先行炒上，不如一吼食品龍頭統一企業中國（220），其在7.5元見支持力，剛重上8元關口，昨日收報8.08元，升1.76%。統一走勢正在回順，若有政策刺激，或將展開新升浪，現價仍處低位，上望空間遼闊。



外界普遍相信，兩會後的政策節奏不會鬆懈。近日有媒體重提國家主席習近平在去年底於中央經濟工作會議上的講話，當中強調要把內需視為經濟增長的「主要驅動力」。



憧憬兩會政策刺激



因此內需繼續成為政策主要拖力點，市場近期最關注的其中一項，就是地方政府在2025年是否會延續或擴大「地方消費券」的力度。倘若2025年地方消費券的力度不減反增，甚至在食品、餐飲等場景上加碼，食品飲品板塊的想像空間或會被重新打開。



統一企業中國於去年首3季表現不俗，3個季度純利均按年錄得雙位數升幅，季度純利升幅分別為按年升31.8%、33.2%、23.1%。



然而，食品行業競爭持續激烈，令統一持續處於去庫存階段，飲料業務可能面臨更大成本壓力。據高盛引述統一管理層指，公司於10月仍在進行飲品產品去庫存的工作，而麵條的表現保持在正常軌道。但管理層維持集團2025年全年銷售增長6至8%的目標，同時相信第四季持續的毛利率擴張和開支比率更具可見性。



股息率達5.8厘吸引



統一第4季業績表現或巨大跌幅，以去年6月高位10.82元計，統一累跌近25%。但相關因素相信已見反映，若中央加碼推出政策刺激行業，資金押注「谷底回升」的可能性或會逐步提升。



值得一提的是，統一企業於2024年派息達0.4281元人民幣，在股價經歷完一輪回吐後，股息率已達5.8厘，高息之餘又有潛在憧憬。



聞風至