郭家耀 - 利華控股上望1.8元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

利華控股（1346）去年收益為2億美元，按年下降10.2%，純利則為1587萬美元，減少7.4%。毛利率保持在28.5%，淨利率創新高達7.9%，反映公司的盈利能力具韌性。收入下滑的主要原因是公司出於風險考量，主動減少一至兩個大客戶的定單，以防範可能的財務風險。此外，全球經濟環境的不確定性和貿易戰的影響也加劇了市場的動盪，使得客戶需求不穩定。公司近期收購運動服裝製造商AAG後，預期將在今年下半年見初步成果，並計劃進一步拓展至歐洲、南美及北非市場，特別重點關注葡萄牙、土耳其及秘魯，增強不同市場布局。此外，集團在數碼化轉型方面也取得了一定進展，35家工廠已進駐其平台，提升運營效率。公司目前並無負債，持有約4100萬美元現金，顯示出強健的財務狀況。利華業務保持盈利，具穩健的發展路徑，未來潛力可期。目標價1.8元；入巿價1.4元；止蝕價1.25元。



筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室業務發展總監

郭家耀

