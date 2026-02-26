Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭家耀 - 利華控股上望1.8元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
郭家耀
13小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　利華控股（1346）去年收益為2億美元，按年下降10.2%，純利則為1587萬美元，減少7.4%。毛利率保持在28.5%，淨利率創新高達7.9%，反映公司的盈利能力具韌性。收入下滑的主要原因是公司出於風險考量，主動減少一至兩個大客戶的定單，以防範可能的財務風險。此外，全球經濟環境的不確定性和貿易戰的影響也加劇了市場的動盪，使得客戶需求不穩定。公司近期收購運動服裝製造商AAG後，預期將在今年下半年見初步成果，並計劃進一步拓展至歐洲、南美及北非市場，特別重點關注葡萄牙、土耳其及秘魯，增強不同市場布局。此外，集團在數碼化轉型方面也取得了一定進展，35家工廠已進駐其平台，提升運營效率。公司目前並無負債，持有約4100萬美元現金，顯示出強健的財務狀況。利華業務保持盈利，具穩健的發展路徑，未來潛力可期。目標價1.8元；入巿價1.4元；止蝕價1.25元。

　　筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。

港灣家族辦公室業務發展總監
郭家耀
 

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
20小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
22小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
6小時前
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
即時國際
18小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
21小時前
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
天氣潮濕穀牛出沒注意！白米布滿穀牛還能吃嗎？專家教4招驅除/預防「蛀米大蟲」
食用安全
2026-02-25 12:41 HKT
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
2026-02-25 13:42 HKT
佳宝超市開年第一擊！一連10日全線分店8折優惠 油鹽米/急凍食品/飲品都有折
佳宝超市開年第一擊！一連10日全線分店8折優惠 油鹽米/急凍食品/飲品都有折
生活百科
22小時前
更多文章
郭家耀 - 香港電訊前景樂觀 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　香港電訊（6823）去年盈利52.86億元，增長4.26%，每單位全年派息81.77仙，現價計息率約6.9厘。集團將繼續投資並善用科技與AI的力量，提升效率，實現可持續增長。集團業績穩定增長，派息水平吸引，後市展望樂觀。入巿價11.8元，目標價13.2元，止蝕價10.5元。筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份。 港灣家族辦公室 業務發展總監 筆者為證監會持牌人 郭家耀
2026-02-23 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水