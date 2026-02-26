大行晨報 - 美元兌加元連日探頂 慎防回落｜大行晨報

美元周二走勢窄幅，市場保持觀望態度，因美國總統特朗普將發表國情咨文講話。市場關注其對經濟前景、財政方向以及地緣議題的表態。此外，多位美聯儲官員近期發表偏鷹言論，強調在通脹未完全受控前維持審慎態度。這一政策背景限制了美元回落空間。周三早間，特朗普在其國情諮文中高調宣揚其政策及經濟成就，通脹率正大幅下降，收入亦快速增長，經濟正以前所未有的速度發展。特朗普將目前的政治困境歸咎於政治對手，批評最高法院推翻其全球關稅政策，但他強調不會改變策略，會繼續透過其他途徑恢復廣泛的進口關稅，並且相信其他國家會遵守貿易協議，預計美國將獲得龐大的稅收收入。他強調，在任內促進就業、吸引數以萬億美元計外國及私人投資承諾，又稱讚委內瑞拉新政府是合作夥伴，並表示美國已從委內瑞拉獲得8000萬桶石油。



美元兌加元走勢，技術圖表所見，在1月份匯價未能上破100天平均線，整體上自去年11月以來，匯價走勢已呈現一浪低於一浪的格局；估計美元兌加元大有機會再告下行，並且可望重探1月底低位1.3481，若然破位料見美元跌勢加劇；進一步支持料為1.3410關口及1.3360，其後參考100個月平均線1.33以至2023年7年低位1.3176。至於當前阻力料為50天平均線1.3730及1.38，關鍵指向1.39水準，匯價上月早段曾在1.39水準附近連日遇阻，下一級留意1.40關口。



日本央行周三公布的數據顯示，1月服務業生產者物價指數（PPI）按年上漲2.6%，漲幅與去年12月持平。這表明勞動力市場緊張帶來的工資上漲仍在持續向經濟傳導通脹壓力。隨着消費者通脹率連續近四年超過2%，日本央行已於去年12月將短期利率上調至0.75%，並暗示若薪資推動物價持續上漲，將進一步加息。央行行長植田和男表示，在判斷下次加息時機時，將密切關注企業是否會因穩定的薪資增長前景而將更高的勞動力成本轉嫁給消費者。



美元兌日圓上周持續回升，周五曾升見至155.65，但隨後回吐漲幅至155水準附近。匯價本月中旬於152水準上方位置觸底，2月12日低位152.26，1月27日低位152.09，在技術上似乎築起了一組雙底型態，再者，RSI及隨機指數亦為向上，可望美元兌日圓短線仍見上漲空間。較近阻力先留意50天平均線156



及157.20，再而指向157.80及158.50，下個關鍵為159.5至160區域。較近支持料為154.50及153，再而繼續留意152及151水準，其後將會關注150.50及250天平均線149.90水平。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

