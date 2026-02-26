Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 美元兌加元連日探頂 慎防回落｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
13小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　美元周二走勢窄幅，市場保持觀望態度，因美國總統特朗普將發表國情咨文講話。市場關注其對經濟前景、財政方向以及地緣議題的表態。此外，多位美聯儲官員近期發表偏鷹言論，強調在通脹未完全受控前維持審慎態度。這一政策背景限制了美元回落空間。周三早間，特朗普在其國情諮文中高調宣揚其政策及經濟成就，通脹率正大幅下降，收入亦快速增長，經濟正以前所未有的速度發展。特朗普將目前的政治困境歸咎於政治對手，批評最高法院推翻其全球關稅政策，但他強調不會改變策略，會繼續透過其他途徑恢復廣泛的進口關稅，並且相信其他國家會遵守貿易協議，預計美國將獲得龐大的稅收收入。他強調，在任內促進就業、吸引數以萬億美元計外國及私人投資承諾，又稱讚委內瑞拉新政府是合作夥伴，並表示美國已從委內瑞拉獲得8000萬桶石油。

　　美元兌加元走勢，技術圖表所見，在1月份匯價未能上破100天平均線，整體上自去年11月以來，匯價走勢已呈現一浪低於一浪的格局；估計美元兌加元大有機會再告下行，並且可望重探1月底低位1.3481，若然破位料見美元跌勢加劇；進一步支持料為1.3410關口及1.3360，其後參考100個月平均線1.33以至2023年7年低位1.3176。至於當前阻力料為50天平均線1.3730及1.38，關鍵指向1.39水準，匯價上月早段曾在1.39水準附近連日遇阻，下一級留意1.40關口。

　　日本央行周三公布的數據顯示，1月服務業生產者物價指數（PPI）按年上漲2.6%，漲幅與去年12月持平。這表明勞動力市場緊張帶來的工資上漲仍在持續向經濟傳導通脹壓力。隨着消費者通脹率連續近四年超過2%，日本央行已於去年12月將短期利率上調至0.75%，並暗示若薪資推動物價持續上漲，將進一步加息。央行行長植田和男表示，在判斷下次加息時機時，將密切關注企業是否會因穩定的薪資增長前景而將更高的勞動力成本轉嫁給消費者。

　　美元兌日圓上周持續回升，周五曾升見至155.65，但隨後回吐漲幅至155水準附近。匯價本月中旬於152水準上方位置觸底，2月12日低位152.26，1月27日低位152.09，在技術上似乎築起了一組雙底型態，再者，RSI及隨機指數亦為向上，可望美元兌日圓短線仍見上漲空間。較近阻力先留意50天平均線156

及157.20，再而指向157.80及158.50，下個關鍵為159.5至160區域。較近支持料為154.50及153，再而繼續留意152及151水準，其後將會關注150.50及250天平均線149.90水平。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
20小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
22小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
6小時前
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
即時國際
18小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
21小時前
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
天氣潮濕穀牛出沒注意！白米布滿穀牛還能吃嗎？專家教4招驅除/預防「蛀米大蟲」
食用安全
2026-02-25 12:41 HKT
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
2026-02-25 13:42 HKT
佳宝超市開年第一擊！一連10日全線分店8折優惠 油鹽米/急凍食品/飲品都有折
佳宝超市開年第一擊！一連10日全線分店8折優惠 油鹽米/急凍食品/飲品都有折
生活百科
22小時前
更多文章
大行晨報 - 澳元短線仍強勁｜大行晨報
　　美國去年第四季國內生產總值（GDP）初值增長1.4%，增速遠遠低於市場預期的3%。而作為聯儲局用來衡量國內通脹指標的核心個人消費支出（PCE）物價指數12月按月上漲0.4%，創近一年來最大漲幅，按年升3%，亦高於市場預期的上升2.9%。美國PCE數據高於預期，加上美國最新申領失業救濟金人數創下11月來最大降幅，美聯儲理事米蘭稱隨着勞動力市場改善，今年局方減息次數將少於預期。消息支撐美元走勢，美
13小時前
大行晨報
大行晨報 - 現貨黃金仍可追入｜大行晨報
　　近期美國最高法院駁回總統特朗普去年引述《國際緊急經濟權力法》實施的對等關稅。特朗普隨即展開反擊，宣布將對全球貿易夥伴再額外加徵10%的關稅，而隨後又將關稅上調至15%，並宣布在未來五個月發起更多進口調查。消息刺激環球避險情緒再度升溫，資金再度流入避險資產黃金。筆者曾於2月13日在本刊專欄提醒投資者，金價在高位整固後仍有望向上，當時指出現貨金價若能成功突破每盎司5092美元，我們將會上調2026
2026-02-25 02:00 HKT
大行晨報