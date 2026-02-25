輪商精選 - 港交所明放榜 部署「23446」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

輪商精選
11小時前
　　香港《財政預算案》將於今日公布，市場注視金融市場及樓市相關政策。此外，港交所（388）明日（26日）將公布業績。港交所資料顯示，2025年香港市場交投及融資活動明顯回升：全年平均每日成交金額達2498億元，較2024年的1318億元上升約90%；年內共有119間新上市公司，比2024年為71間顯著提升，首次公開招股集資金額全球排名第一，錄得高達2858億元，按年增長225%；全年總集資金額為6444億元，較2024年的1922億元上升235%。彭博綜合分析員預測，估計港交所2025年盈利或按年增長約34%。

　　港交所股價今年2月以來普遍受制100天線水平（現處約422元）。如看好港交所可注意認購證「23446」，行使價494.38元，實際槓桿約12.2倍，今年6月到期；如擬追沽可參考認沽證「21946」，行使價359.8元，實際槓桿約10.2倍，今年6月到期。牛熊證方面，看好港交所可參考牛證「57624」，收回價388元，實際槓桿約15.5倍；如看淡可注意熊證「57272」，收回價438元，實際槓桿約12.8倍。

　　摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。

