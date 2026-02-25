聞風至 - 安東油田定單充裕可敲 | 鮮股落鑊

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至
11小時前
大年初八內地股市重開，北水重新南下，奈何美股受關稅亂事加上AI替代論雙重打擊，三大指數全面顯著下挫，連帶港股亦受壓。恒生指數低開168點報26913點，兩萬七關再度失守，而此更已是全日高位所在。大市其後跌幅急速擴大，最低曾見26480點，挫達601點。最終收報26590點，跌491點。北水回歸，帶動全日成交金額大幅回升2509.9億元。

　　美伊談判前夕火藥味濃厚，地緣政治因素令國際油價有機會突破上方阻力，油服股值得留神。安東油田服務（3337）在國內外均取得不錯的定單成績，料成為油價衝高下的主要受惠者。

　　近年國內外油企資本開支回升，令油服股的盈利能見度大幅好轉；再加上美伊局勢持續緊張，油價上升預期升溫，市場對油服股的預期可望更樂觀。

海外增長動能強勁

　　安東油田服務在手定單充裕，截至2025年12月底，集團在手定單總額約167.56億元人民幣，其中伊拉克市場佔比約43.3%，中國市場約47.0%，其他海外市場約9.7%。厚實定單儲備為公司未來收入提供強大能見度，即使季度新增定單因季節或投標周期出現波動，長遠執行確定性仍高。更何況，若美伊關係急轉直下，油企更有動機加快項目投產，甚至為安東油田等油服股帶來加價空間。

　　公司近日更發盈喜，預期2025年度權益持有人應佔利潤介乎3.6億至3.8億元人民幣，按年大幅增長48.4%至56.6%。主要驅動包括業務規模持續拓展，收入及毛利穩步增長；同時於2025年1月完成全部美元優先票據償付，財務費用大幅下降，盈利能力顯著提升。

　　更值得注意是，公司去年初提出未來五年「十倍增長」目標，並落實每年派息比率不少於30%的分紅政策，並獲准推進檢測業務分拆A股上市，資本市場舉措頻頻，顯示對長遠發展信心十足，為其股價帶來強勁推動力。

　　安東油田基本面正持續優化，在手定單厚實，海外增長動能強勁，目前股價市盈率仍處低位，動態市盈率約10倍，又有5年增長大計兼派息承諾，估值實在偏低。

