張日強 - 群盤上力勢掀新一輪混戰 | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
樓聲隨筆
張日強
11小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

整體樓市氣氛明顯好轉，新盤及二手樓市場都表現不俗，發展商更部署於《財政預算案》後推盤應市，由於新盤數目不少，料會引起新一輪混戰，相信發展商開價都會相對審慎，目前市場上至少有4至5個新盤部署出擊，尤其鐵路上蓋新盤更準備得如火如荼，還未計算同區貨尾盤有機會推出截擊，預期新盤的開價將極具競爭力。

　　受到市況好轉刺激，尤其樓市小陽春已提早來臨，新盤更連番取得熱賣的實況，其中西沙大盤更引領到大批客源湧出來，受到新盤連番熱銷帶動，各大發展商近日已先後為旗下新盤軟銷及推廣，並部署本周及下周乘旺勢推盤出擊，由於目前市場上已有4至5個新盤部署於極短期推出應市，雖然近日樓市表現向好，新盤更連番取得熱銷的實況，惟市場上始終有多個新盤已看準這段時間推出，特別是於《財政預算案》塵埃落定後，趁機一舉搶閘群起出擊。由於新盤類別較多，加上區內亦有貨尾盤有機會同時推出截擊搶客，相信發展商推盤時都會採取較審慎策略，開價亦會傾向保守或稍低市價搶攻，以便力吸市場客路客源。

　　事實上，樓市表現已回勇，發展商旗下新盤將於本周至下周陸續上載樓書或開價，由於新盤眾多，加上戶型多元化，用家及投資者都十分關注樓盤的最新動向，相信投資動力將較之前更積極，為力吸引各路客源，預期新盤的開價將極具競爭力，並掀起新一輪混戰。

