鄧聲興 - 潼關黃金盈喜可跟進｜開工前落盤/頭條名家本周心水

鄧聲興
11小時前
產經 專欄
　　潼關黃金（340）於2月23日收市後發布盈喜，預期2025年全年公司擁有人應佔溢利將介乎8.2億至8.4億元，按年激增289%至298%，核心驅動力在於礦產金「量價齊升」——上半年平均售價大幅上漲至每克666元（人民幣），配合銷量穩步增長，帶動毛利率提升至51.5%的強勁水平。戰略層面，於1月9日完成收購核心工程供應商隴鑫建設，實現縱向整合以強化成本控制及營運效率外，更獲紫金礦業戰略入股並簽訂金屬流協議，不僅帶來2500萬美元的預付現金支援，亦為未來肅北礦區的深度勘探與產能擴張注入強心針。

　　展望未來，金價持續強勢，受惠全球央行連續增持、美元信用弱化及地緣政治風險升溫，黃金作為避險資產的地位進一步鞏固。潼關黃金坐擁平均品位高達8.26克/噸的優質礦藏，配合清晰的產量增長路徑（2027年目標4.12噸），在行業從「資源驅動」邁向「量價協同」的新模式下，其盈利彈性與成長確定性尤為突出，值得投資者持續跟進。目標價5元，止蝕價3.1元。

　　筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。

香港股票分析師協會主席
鄧聲興
 

