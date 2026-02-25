大行晨報 - 紐元顯現雙頂形態 醞釀調整壓力｜大行晨報

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　美國周一公布12月份工廠定單環比下降0.7%，未能達到1.1%的預期增幅，此前為2.7%的增長。另外，美聯儲理事克里沃勒表示支持降息25個基點，理由是勞動市場疲軟的跡象。他指出，勞動需求下降的速度快於勞動供應，這表明就業狀況的疲軟可能會持續。據CME FedWatch tool，市場預計美聯儲在3月會議上維持利率不變的概率為96%，降息25個基點的概率已降至4%。到6月，累計降息25個基點的概率約為47%，顯示市場對年中降息的預期仍在，但較此前已明顯後移和收斂。

　　美元周一先跌後回升，美國最高法院推翻總統特朗普關稅計劃後，投資者正評估混亂的政策前景。特朗普隨即宣布將臨時關稅上調至15%，但新措施的法律基礎薄弱，且未來需經國會批准，引發更多不確定性。政策混亂加劇或加速「去美元化」，對美元構成利空。

　　歐洲方面，周一公布數據顯示，德國2月Ifo商業景氣指數升至88.6，為2025年8月以來最高水準，略高於市場預期的88.4，顯示歐洲最大經濟體的動能正在改善。衡量當前狀況的指數從85.7升至86.7，而預期指數從89.6升至90.5，反映出對未來幾個月的前景日益樂觀。歐羅兌美元自1月份大幅上揚後，來到2月份波幅正逐步收窄，而且較明顯是波動區域正一直下移，並形成一道下降趨向線至今位於1.1820水準，連同25天平均線1.1840將可作為一重要參考，若後市匯價可上破此區，或可望扭轉近期的疲弱態勢；延伸位置料為1.1930及1.20關口。反觀下方則以1.1740為短期支撐依據，再而下破，則估計歐羅仍會延續這段弱勢下行趨勢，其後可看至100天平均線1.1690及1.16，進一步看至250天平均線1.1550及1.15關口。

　　紐元兌美元周一先升後回跌，儘使新西蘭發布了強於預期的消費數據，但未能對匯價給予實質支撐。新西蘭第4季零售銷售環比增長0.9%，高於0.6%的市場共識預期，但低於前一季度錄得的1.9%的增幅；剔除汽車的零售銷售在同期上升1.5%，此前為1.2%的增幅，確認了國內需求的韌性，特別是在可自由支配支出方面。新西蘭央行上周如預期將官方現金利率維持在2.25%不變，並表示貨幣政策將保持寬鬆，因為預計通脹將在未來一年回到目標區間的中點。市場僅預期到年底會有限的收緊，故在利率方面給予紐元的支撐有限。

　　從技術圖表所見，紐元兌美元上月底在0.61關口遇阻力後，匯價正緩步走低，目前已見呈一組雙頂形態，兩個頂部分別為1月29日高位0.6094及2月12日高位0.6077；再者，RSI及隨機指數正在回落下行，4天平均線下破9天平均線，預示紐元兌美元仍有機會作進一步下試。當前支撐先會回看0.5930及200天平均線0.5870，其後則看0.58及0.57，以至參考0.5610水準。阻力位料為0.6080，去年7月1日高位0.6122則為較大目標參考，進一步看至0.62以至0.64關口。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

