大行晨報 - 現貨黃金仍可追入｜大行晨報

近期美國最高法院駁回總統特朗普去年引述《國際緊急經濟權力法》實施的對等關稅。特朗普隨即展開反擊，宣布將對全球貿易夥伴再額外加徵10%的關稅，而隨後又將關稅上調至15%，並宣布在未來五個月發起更多進口調查。消息刺激環球避險情緒再度升溫，資金再度流入避險資產黃金。筆者曾於2月13日在本刊專欄提醒投資者，金價在高位整固後仍有望向上，當時指出現貨金價若能成功突破每盎司5092美元，我們將會上調2026年金價的全年目標。今年1月底金價曾出現大幅度回調，於高位約每盎司5595美元跌至低見每盎司4402.97美元。進入2月以來，現貨金價經過一輪的整固，重新形成新一輪的上升軌道，執筆之時正於每盎司5177美元上落。



特朗普關稅政策加上中東地緣政治局勢持續不明朗之際，我們仍然維持對金價年內看好的觀點不變。環球央行將持續儲存黃金，交易所交易基金（ETF）資金流入亦將會增強。如果下半年美國聯儲局繼續減息，及美國與各國的的政治不確定性都有望支撐金價升勢。華爾街大行瑞銀表示，金價有可能達到每盎司7200美元。筆者認為，金價現在已出現明顯突破，有望挑戰兩輪目標價，分別是每盎司5600美元和6100美元。不過，黃金無疑屬高風險投資類別，投資者亦需要訂下止蝕水平，我們將現貨金價三個支撐位設定為每盎司4842、4655及4404美元。這三組數字是本輪調整開始出現後的上升三角的三個短線底部，可作為金價的止蝕參考。若不幸跌破每盎司4404美元，即代表金價本輪反彈完結續尋底，投資者需小心衡量風險。



光大證券國際產品開發及零售研究部