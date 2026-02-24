張日強 - 預算案前夕新盤二手連錄成交 | 樓聲隨筆

新春長假期後，市況仍然表現理想，即將於本周三公布的《財政預算案》，料對整體樓市有更深遠的刺激，雖然市場預期《預算案》對樓市着墨不多，尤以近日樓市表現相對理想，相信當局不會再出「甜椒」力谷樓市，反而讓其自然調節及發展。不過，在《預算案》公布前夕，新盤及二手樓卻有不俗表現，買家入市意向堅定，當中以租客及上車客的比例較明顯，預期本周樓市的表現更進取。



市場氣氛持續好轉，樓市小陽春亦已提早來臨，令到新盤及二手樓的成交量明顯突出，除了投資客四出尋覓筍盤外，更錄得大手客「圈貨」全層的實況，此外，上車客亦成為主要客源，亦有新盤向隅客回流二手市場尋覓筍盤，最為特別的陸續出現了租客變買家的實況，由於租金持續升溫，不願捱貴租的租客更把握時機加快入市步伐，租轉買的實況亦明年增加了不少，反映在《預算案》前夕，樓市亦錄得不俗的表現，當中更有偷步入市的個案，相信在《預算案》塵埃落定後，樓市交投量將更趨旺盛。



事實上，單在過去一周期間，就算適逢新春長假期，整體樓市氣氛好轉，新盤及二手樓市場表現矚目，當中尤以新盤及貨尾盤最受市場大手投資客追捧，預期《財政預算案》公布後，各大發展商將會把握近期的旺勢推盤應市，料短期內群盤將乘勢出擊，以便力吸市場上各路客源。



張日強