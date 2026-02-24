大行晨報 - 澳元未能突破0.71阻力｜大行晨報

上周美國最高法院裁定美國總統特朗普依據緊急權力實施的關稅措施缺乏國會授權，隨後特朗普表示將通過其他貿易法律框架推進新的15%全球關稅計劃。美國政策反覆加劇市場對貿易前景與全球增長的擔憂情緒，從而削弱美元表現。美元周一明顯低開，但自歐洲時段開始逐步扳回跌幅。美國與伊朗之間以及俄羅斯與烏克蘭之間重新出現的地緣政治緊張局勢，削弱了投資者的信心，使美元仍見受到支撐。



澳元兌美元走勢，技術圖表所見，近日匯價多番在0.71水平遇阻，包括剛在周一的高位亦只在0.7112；雖然未至於出現顯著回調，但亦要留意一旦跌破近日區間，這將是出現大幅回吐的警號。再者，RSI及隨機指數亦自嚴重超買區域出現明顯回調，預料澳元兌美元正醞釀回吐壓力。當前較近支持先會參考0.70，同時亦為25天平均線位置，再而看至0.6860及



0.6760，關鍵指向0.67水準。至於阻力繼續會留意0.71水平，下一級參考2023年2月高位0.7158以至0.7280，較大阻力料為0.74。



英國方面，上周公布數據顯示，英國1月零售銷售環比增長1.8%，遠高於前值0.4%及市場預期0.2%；同比增長4.5%，同樣超出預期。與此同時，標普全球英國2月綜合採購經理人指數從1月份的53.7上升至53.9，為2024年4月以來的最高水準。數據表明英國消費動能仍具韌性，為英鎊提供支撐。不過，此前公布的英國就業和通脹數據，則支持英倫銀行下個月降息的預期，促使英鎊上周向下。上周英鎊兌美元低見至1.3433，上周五尾盤見至1.3480水平附近，到本周一高開於1.3530上方，只是其後又逐步回落至1.35水平下方。



英鎊兌美元上周持續走低，在周初下破三角形態底部，技術上洐生較激烈的調整壓力，縱然本周出現反撲，但受限於50天平均線。此前，10天平均線剛下破25天平均線，亦示意英鎊中短期仍呈偏軟發展。預計支持位仍會關注1.3430以至1月低位1.3329，進一步看至1.3170及1.30關口。阻力位回看50天平均線1.3540及25天平均線1.3615，較大阻力預料為1.3720及1.3820水平。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

