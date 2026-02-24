Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 澳元未能突破0.71阻力｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
6小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　上周美國最高法院裁定美國總統特朗普依據緊急權力實施的關稅措施缺乏國會授權，隨後特朗普表示將通過其他貿易法律框架推進新的15%全球關稅計劃。美國政策反覆加劇市場對貿易前景與全球增長的擔憂情緒，從而削弱美元表現。美元周一明顯低開，但自歐洲時段開始逐步扳回跌幅。美國與伊朗之間以及俄羅斯與烏克蘭之間重新出現的地緣政治緊張局勢，削弱了投資者的信心，使美元仍見受到支撐。

　　澳元兌美元走勢，技術圖表所見，近日匯價多番在0.71水平遇阻，包括剛在周一的高位亦只在0.7112；雖然未至於出現顯著回調，但亦要留意一旦跌破近日區間，這將是出現大幅回吐的警號。再者，RSI及隨機指數亦自嚴重超買區域出現明顯回調，預料澳元兌美元正醞釀回吐壓力。當前較近支持先會參考0.70，同時亦為25天平均線位置，再而看至0.6860及

0.6760，關鍵指向0.67水準。至於阻力繼續會留意0.71水平，下一級參考2023年2月高位0.7158以至0.7280，較大阻力料為0.74。

　　英國方面，上周公布數據顯示，英國1月零售銷售環比增長1.8%，遠高於前值0.4%及市場預期0.2%；同比增長4.5%，同樣超出預期。與此同時，標普全球英國2月綜合採購經理人指數從1月份的53.7上升至53.9，為2024年4月以來的最高水準。數據表明英國消費動能仍具韌性，為英鎊提供支撐。不過，此前公布的英國就業和通脹數據，則支持英倫銀行下個月降息的預期，促使英鎊上周向下。上周英鎊兌美元低見至1.3433，上周五尾盤見至1.3480水平附近，到本周一高開於1.3530上方，只是其後又逐步回落至1.35水平下方。

　　英鎊兌美元上周持續走低，在周初下破三角形態底部，技術上洐生較激烈的調整壓力，縱然本周出現反撲，但受限於50天平均線。此前，10天平均線剛下破25天平均線，亦示意英鎊中短期仍呈偏軟發展。預計支持位仍會關注1.3430以至1月低位1.3329，進一步看至1.3170及1.30關口。阻力位回看50天平均線1.3540及25天平均線1.3615，較大阻力預料為1.3720及1.3820水平。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
影視圈
16小時前
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
知識轉移
17小時前
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
13小時前
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
飲食
20小時前
冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩
冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩
即時國際
16小時前
周潤發前女友神隱多時缺席經典劇Re-U 傳兩度中六合彩頭獎熱心做義工 擁逾億身家唔憂做
周潤發前女友神隱多時缺席經典劇Re-U 傳兩度中六合彩頭獎熱心做義工 擁逾億身家唔憂做
影視圈
14小時前
銅鑼灣麵店年初五仍收加三服務費？港男嘆「嗌咗嘢食先知」終索價$XXX 網民齊轟：好過去搶！
銅鑼灣麵店年初五仍收加三服務費？港男嘆「嗌咗嘢食先知」終索價3位數 網民轟：好過去搶！
飲食
17小時前
酒樓全是長者？食客嘆「冇後生去飲茶」 網民拆解4大原因：佢哋唔會有耐性坐喺度
酒樓全是長者？食客嘆「冇後生去飲茶」 網民拆解4大原因：佢哋唔會有耐性坐喺度
飲食
12小時前
更多文章
大行晨報 - 日圓短線料續軟｜大行晨報
　　美國勞動力市場穩固，為聯儲局短期內維持利率不變提供空間。數據顯示美國最新申領失業救濟金人數減少2.3萬人，跌至20.6萬人，低於市場預期的22.5萬人。明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡利表示，美國勞動力市場仍相當強韌，聯儲局已接近實現充分就業和穩定物價兩大目標。利率期貨顯示，市場預計聯儲局6月會議前最少減息0.25厘的機會低於一半。若美國經濟持續穩健、通脹仍具黏性，美元可能保持強勢，但若數據轉弱
6小時前
大行晨報
大行晨報 - 圓匯回調壓力減緩｜大行晨報
　　美元上周五走低，在美國公布12月通脹數據高過市場預期後，美元原本延續過去4日的升勢，但美國最高法院裁定總統特朗普的對等關稅政策違法後，美元掉頭下跌。此外，美國第4季國內生產總值（GDP）環比增長年率僅為1.4%，遠低於經濟學家預估的3%增速，主要因為政府停擺對資料造成負面影響。 美日利率前景均充斥變數 　　上周五美國最高法院以6比3裁定，特朗普總統依據《國家緊急狀態法》實施的廣泛關
2026-02-23 02:00 HKT
大行晨報