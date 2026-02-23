伍一山 - 恒指或再試25000支持 | 有錢圖

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍一山
11小時前
龍年首個交易日港股由頭跌到尾，恒指上周五低開48點至26657點，隨即反彈至全日高位26694點，跌11點，但跌勢很快加劇，中段跌至全日低位26356點，下挫349點，最終收報26413點，跌292點，北水缺席下全日成交僅1654億元。

　　以周線圖分析，恒指上周兩個交易日累跌153點，低位26356，高位26734。周線技術指標偏淡，10周線（26460）初步失守；MACD牛熊，熊差持續擴大；慢隨機指數維持沽貨訊號，9周RSI跌至51.98守住中軸。保歷加通道進一步收窄，大市維持數月來的橫行局面。

　　恒指去年9月開始在25000至27500之間橫行，1月下旬一度突破區間頂部高見28056，可惜是假突破，10周線（26460）上周初步失守，20周線（26208）料受考驗，此關宜守穩，否則或要再試區間底部25000水平。恒指日線圖紅盤低收，以大陰燭略為跌破50天線（26420），形勢有利淡友，短期若有反彈，10天線（26848）和20天線（26956）料有阻力。

上海電氣升破三角形

　　國企指數下挫110點報8959，一周累跌73點。周線圖3連陰，技術指標向淡，MACD牛熊，熊差持續擴大；慢隨機指數維持沽貨訊號，9周RSI跌至44.36，中線向淡，8700支持料受考驗。

　　上海電氣（2727）升5.59%收報4.72元，光大證券認為美國的缺電問題帶來確定性強的長期投資機會，燃氣輪機、電力設備、儲能均是受益方向。較早前公司發盈喜，預計去年純利為11億至13.2億元人民幣，按年大增47%至76%。走勢上，其股價去年10月大升至5.71元超買，陰陽燭以「烏雲蓋頂」展開調整，形成三角形，上周五以大陽燭初步升破三角形降軌阻力，MACD雙牛利好，現水平買入，目標價6元，跌破4.4元止蝕。

伍一山

