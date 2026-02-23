鄧力文 - 好玩是一種賺錢能力 | Exchange²

在今天這個資訊爆炸的世界，懂得「好玩」其實是一種稀缺能力。Trump（美國總統特朗普）一句「公開UFO檔案」的貼文，就足以讓Polymarket上「2027年前美國是否確認外星生命存在」的賭盤，從約10%急升到近20%，證明只要敘事夠獵奇、想像空間夠大，再離地的題材都能夠被包裝成為可交易的風險資產。



UFO都可以賭，關鍵不在於外星人究竟存不存在，而在於這是否是一個足夠「好玩」的故事：有明確的高潮、有情緒張力陰謀論、國安機密、又能在社群裏瘋傳，令大量本來與金融無緣的受眾自願跑進市場。MrBeast的成功，正是把這套邏輯發揮到極致，他懂得把任何平平無奇的主題改造成一個你「非點進去不可」的遊戲規則：一分鐘送掉一座島、一百個人困在玻璃房裏抽獎，標的並不重要，重要的是玩法本身。



目前Polymarket的收費機制正踩風口位置，好玩又有投機元素。目前Polymarket本質上是一套交易所收費模式透過「選擇性收費＋動態費率曲線」的設計。平台主要在加密短期市場與體育賽事引入新費率，而其他多數中長期事件則維持零手續費，用作流量與話題入口。費率並非固定常數，而是依合約價格變動的曲線：在價格接近0.5時費率達到峰值，加密15分鐘市場的有效費率最高可接近3%，體育市場則約為0.45%；當價格逼近0或1、事件幾乎確定時，手續費則逐步收斂至接近零，以降低臨近到期時的邊際交易成本。在成交量基礎已被2024–2025年的長期零費策略推升至單月數十億美元後，這套費率機制開始轉化為實質現金流：Polymarket目前單周手續費收入已突破108萬美元，僅15分鐘加密市場即貢獻約三分一，使平台得以從過往幾近零收入的成長階段，躋身具備傳統交易所級別營收水準的預測市場基礎設施。



