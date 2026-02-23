Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧力文 - 好玩是一種賺錢能力 | Exchange²

Exchange²
Exchange²
鄧力文
11小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

在今天這個資訊爆炸的世界，懂得「好玩」其實是一種稀缺能力。Trump（美國總統特朗普）一句「公開UFO檔案」的貼文，就足以讓Polymarket上「2027年前美國是否確認外星生命存在」的賭盤，從約10%急升到近20%，證明只要敘事夠獵奇、想像空間夠大，再離地的題材都能夠被包裝成為可交易的風險資產。

　　UFO都可以賭，關鍵不在於外星人究竟存不存在，而在於這是否是一個足夠「好玩」的故事：有明確的高潮、有情緒張力陰謀論、國安機密、又能在社群裏瘋傳，令大量本來與金融無緣的受眾自願跑進市場。MrBeast的成功，正是把這套邏輯發揮到極致，他懂得把任何平平無奇的主題改造成一個你「非點進去不可」的遊戲規則：一分鐘送掉一座島、一百個人困在玻璃房裏抽獎，標的並不重要，重要的是玩法本身。

　　目前Polymarket的收費機制正踩風口位置，好玩又有投機元素。目前Polymarket本質上是一套交易所收費模式透過「選擇性收費＋動態費率曲線」的設計。平台主要在加密短期市場與體育賽事引入新費率，而其他多數中長期事件則維持零手續費，用作流量與話題入口。費率並非固定常數，而是依合約價格變動的曲線：在價格接近0.5時費率達到峰值，加密15分鐘市場的有效費率最高可接近3%，體育市場則約為0.45%；當價格逼近0或1、事件幾乎確定時，手續費則逐步收斂至接近零，以降低臨近到期時的邊際交易成本。在成交量基礎已被2024–2025年的長期零費策略推升至單月數十億美元後，這套費率機制開始轉化為實質現金流：Polymarket目前單周手續費收入已突破108萬美元，僅15分鐘加密市場即貢獻約三分一，使平台得以從過往幾近零收入的成長階段，躋身具備傳統交易所級別營收水準的預測市場基礎設施。

鄧力文

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
22小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
旅遊
19小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
5小時前
00:43
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
23小時前
04:08
星島申訴王｜香港山野悲歌 飛鵝山執避孕套+2000支煙頭 淨山義工：心痛香港
申訴熱話
5小時前
財政預算案．前瞻︱電動車「一換一」計劃取消？1月登記數字暴升 議員業界籲勿一刀切
政情
6小時前
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 關焯照：15%押注Alphabet｜百萬倉
擁100萬資金買股好過買樓 關焯照看好銀行及地產股 15%押注一隻AI股｜百萬倉
投資理財
7小時前
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
影視圈
17小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
更多文章
鄧力文 - 穩定幣的未來 | Exchange²
全球金融市場正悄悄出現一種結構性轉變：傳統金融與加密金融不再是兩套競爭體系，而是在快速融合成一個全新的混合金融（Hybrid Finance）。短短一周內，兩宗重量級合作為這個趨勢又加了一腳油門。貝萊德（BlackRock）將旗下代幣化美債基金BUIDL引入Uniswap生態，富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）則與幣安推出「機構級場外抵押品」計劃。 　　貝萊德宣布，合資格
2026-02-16 02:00 HKT
Exchange²