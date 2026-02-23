張日強 - 新春大盤乘旺勢群起搶攻 | 樓聲隨筆

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強
11小時前
整體樓市氣氛好轉，新盤及二手樓市場表現理想，由於受到西沙大盤連番開售均報捷刺激，加強了其他發展商的推盤信心，並加快部署推盤步伐，日前更紛紛事先張揚將於農曆新年後群起推盤，當中包括最少6至7個全新盤應市，涉及逾4000伙之多，市場極具競爭力，預期發展商都會採取審慎策略，特別是在多個新盤有意於極短期內出擊，每個新盤的開價將有一定折讓，以便引領各路客源。
新盤短期開價極具競爭力

　　受到西沙大盤熱賣的帶動，市場上引領了大批用家及投資者湧出來覓盤，由於市場上仍有不少各行其他客源，部分更於二手市場上選購心儀單位，各大發展商隨即為旗下新盤軟銷，並部署於農曆年新後乘旺勢出擊，以目前新盤部署來看，最少已有7個全新盤有意於極短期內推出應市，以便延續樓市旺勢，而即將推出的新盤將以中細價及豪宅主導，基本上已批出預售樓花，故可隨時推出應市，相信發展商都會採取較審慎策略，尤其在新盤開價上更具競爭力，只要開價貼市，預期對樓盤的銷情將有一定的支持力。

　　除了新盤頻頻熱賣外，新盤及貨尾盤連番取得不少的招標成交，同樣亦刺激到二手樓市場有不俗表現，半新盤亦連番造好，市場上更出現短炒個案，一般持貨半年至9個月，獲利約15%至20%都會順利易手，上周更錄得反價及加價成交的實例，相信是受到新盤熱銷的刺激，二手市場都隨即受到帶動，料短期內睇樓及成交量都有升溫。

　　事實上，樓市氣氛持續轉好，去年整體樓價升幅達3.25%，扭轉過去3年的跌勢重拾升軌，尤其去年政府推出新房策措施，加上銀行連環減息的效應，促使用家及投資者加快入市步伐，當中不乏大手投資客亦趁機加入摩貨行動，令新盤及貨尾盤等都錄得不俗的大手成交，市況急速升溫的實況下，發展商已部署加快推盤步伐，並部署於新春後全面出擊，尤其日前西沙大盤引領出來的大批客源，發展商都會順勢把握機會於極短期內推盤出擊。

張日強

