劉偉利 - 當代碼不再稀缺 | 巨B講投資

劉偉利
11小時前
　　過去十年，科技股憑藉一行行代碼創造了驚人財富，軟件公司毋須廠房設備，僅靠數位產品就能席捲全球。然而，這個「代碼為王」的時代，正在悄然退潮。未來的投資邏輯，將圍繞「硬資產」重新展開——不是科技不再重要，而是當代碼變得唾手可得時，真正稀缺的，終將回歸那些看得見、摸得着、無法被無限複製的實物資源。

　　人工智能的普及，正在徹底改寫遊戲規則。曾經，一套獨家演算法或一個創新軟件，足以築起寬闊的護城河；如今，AI能以前所未有的效率生成和優化代碼，技術複製的成本趨近於零。這意味着，軟件產業的供應面變得極度充足，超額收益的空間被大幅壓縮。不是科技公司失去價值，而是這個賽道已從「藍海」變成「紅海」，競爭的擁擠稀釋了昔日的光環。

　　與此同時，硬資產的稀缺性卻在持續放大。過去十餘年，美國頁岩氣革命曾讓能源市場充斥着「充足」的幻覺，廉價的石油與天然氣彷彿取之不盡。但這場革命的紅利正快速消耗，開採難度上升、新增產能放緩，而需求端卻未見萎縮——甚至因為AI資料中心、電網現代化升級、製造業回流等新趨勢，對能源與基礎設施的需求不減反增。這種供需結構的逆轉，賦予了能源、工業、原材料等傳統板塊全新的戰略地位。

　　值得留意的新視角是，這種「硬資產復興」不僅是周期性的價格回升，更可能是一場結構性的價值重估。在過去低利率、高流動性的環境下，資本偏愛輕資產、高增長的故事；但當資金成本正常化、全球供應鏈重組，市場的定價錨點正在轉向「真實的承載力」——那些能夠支撐實體經濟運轉、無法被數位化輕易取代的基礎資源，正在重新獲得話語權。

　　對於普通投資者而言，這意味着資產配置的思維需要調整。不必追逐科技股的短期波動，也不必為每天的漲跌焦慮；將目光放長遠，適度布局那些具備稀缺性、有穩定現金流支撐的硬資產，既能分享長期增長的紅利，也能在動盪市中獲得一定的防禦性。時間是優勢，質量是篩選器，而合理的估值則是行動的觸發點。

　　歸根結底，投資的本質是對「稀缺」的定價。當代碼從稀缺變為充足，當能源與資源從充足轉向稀缺，財富的流向也將隨之轉向。認清這個結構性的轉折，或許比追逐任何短期的熱點都更為重要。

Collis Capital合夥創始人
劉偉利

