Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

關志康 - 派利是漸少的背後 | 神耆商機

神耆商機
神耆商機
關志康
11小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　年初團拜，與幾位長輩閒話家常。席間，一位剛慶祝八十歲大壽的朋友忽然有感而發：「現在想派利是也不容易。聚會少了，朋友亦越來越少，不是移居海外，就是天各一方。昔日我在山光道馬會會所，每逢新年都要準備至少一萬元利是。如今外出應酬機會大減，翻翻電話簿才恍然發現，許多熟悉的名字早已成歷史。並非無意聯絡，只是真的不知從何說起。小孩子才會說『絕交』，成年人就只會淡淡地一句：好久不見。」

　　一位企業家馬上附和：「這也是時代變遷的現象吧。早前看到一項調查指，逾六成50歲以上的香港人認為，自己的朋友圈比10年前明顯縮小。有學者甚至形容這是『社交收縮期』。年紀越大，朋友自然越少——長者不太主動結識新朋友，身邊的人又陸續離開；大家各有生活方向，慢慢學會獨處。」

　　坐在旁邊的女企業家微笑道：「成年人其實沒有真正的『絕交』，大多是漸行漸遠。商場上客套寒暄，年紀漸長，也毋須像年輕時般鬧翻甚至解釋。沒有反目，但也難以如初。或許只是一場小誤會，已令幾十年情誼生出隔閡。」

　　另一位長者娓娓道來：「人到晚年，才明白許多社交其實可有可無。年輕時花太多時間應酬不熟識的人，聊着無關痛癢的話題；退休後反而懂得避開無謂聚會。說是看淡名利，不如說是更重健康。對不喜歡的人和場合，不必再強撐笑容，畢竟年紀越大，越想活得自在。」

　　老前輩總結道，回首往昔，熱鬧的聚會與恆常的問候早已淡去。成年人之間，其實沒有真正的「絕交」，只是在熟悉與陌生之間漸生距離。沉默成為禮貌，不主動聯絡未必是決裂，只是學會放過自己，也放過別人。或許，成年人的「絕交」不是怒髮衝冠，而是習慣了敬而遠之。在心中存一份掛念，留一份距離，或許，這正是銀髮歲月的智慧。

健康教育基金會主席
關志康
 

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
22小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
旅遊
19小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
5小時前
00:43
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
23小時前
04:08
星島申訴王｜香港山野悲歌 飛鵝山執避孕套+2000支煙頭 淨山義工：心痛香港
申訴熱話
5小時前
財政預算案．前瞻︱電動車「一換一」計劃取消？1月登記數字暴升 議員業界籲勿一刀切
政情
6小時前
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 關焯照：15%押注Alphabet｜百萬倉
擁100萬資金買股好過買樓 關焯照看好銀行及地產股 15%押注一隻AI股｜百萬倉
投資理財
7小時前
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
影視圈
17小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
更多文章
關志康 - 「慳家」長者手上的「不動」產 | 神耆商機
　　筆者早前與幾位馬會會員飯敍，話題從養馬新安排談起，輾轉說到宏觀經濟。馬會近日推出「夾份」做馬主的新計劃，希望鼓勵更多人參與，降低入場門檻。有人笑言：「近年經濟差，養馬每月10萬8萬，真不簡單，難怪某律師總愛強調自己是『單名』馬主。」 　　坐在旁邊的老前輩卻搖頭。他認為，對真正有錢的人來說，養馬開支從來不是問題，真正變的是心態：「𠵱家個個危機感重咗，覺得留多個錢先安樂。」他舉例指，一個人身
2026-02-09 02:00 HKT
神耆商機