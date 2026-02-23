關志康 - 派利是漸少的背後 | 神耆商機

年初團拜，與幾位長輩閒話家常。席間，一位剛慶祝八十歲大壽的朋友忽然有感而發：「現在想派利是也不容易。聚會少了，朋友亦越來越少，不是移居海外，就是天各一方。昔日我在山光道馬會會所，每逢新年都要準備至少一萬元利是。如今外出應酬機會大減，翻翻電話簿才恍然發現，許多熟悉的名字早已成歷史。並非無意聯絡，只是真的不知從何說起。小孩子才會說『絕交』，成年人就只會淡淡地一句：好久不見。」



一位企業家馬上附和：「這也是時代變遷的現象吧。早前看到一項調查指，逾六成50歲以上的香港人認為，自己的朋友圈比10年前明顯縮小。有學者甚至形容這是『社交收縮期』。年紀越大，朋友自然越少——長者不太主動結識新朋友，身邊的人又陸續離開；大家各有生活方向，慢慢學會獨處。」



坐在旁邊的女企業家微笑道：「成年人其實沒有真正的『絕交』，大多是漸行漸遠。商場上客套寒暄，年紀漸長，也毋須像年輕時般鬧翻甚至解釋。沒有反目，但也難以如初。或許只是一場小誤會，已令幾十年情誼生出隔閡。」



另一位長者娓娓道來：「人到晚年，才明白許多社交其實可有可無。年輕時花太多時間應酬不熟識的人，聊着無關痛癢的話題；退休後反而懂得避開無謂聚會。說是看淡名利，不如說是更重健康。對不喜歡的人和場合，不必再強撐笑容，畢竟年紀越大，越想活得自在。」



老前輩總結道，回首往昔，熱鬧的聚會與恆常的問候早已淡去。成年人之間，其實沒有真正的「絕交」，只是在熟悉與陌生之間漸生距離。沉默成為禮貌，不主動聯絡未必是決裂，只是學會放過自己，也放過別人。或許，成年人的「絕交」不是怒髮衝冠，而是習慣了敬而遠之。在心中存一份掛念，留一份距離，或許，這正是銀髮歲月的智慧。



健康教育基金會主席

關志康

