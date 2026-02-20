郭家耀 - 百勝中國發展前景樂觀 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

百勝中國（9987）去年第4季盈利1.4億美元，增長21.7%，期內總收入28.23億美元，增長8.8%，同店銷售額上升3%。展望2026年，公司目標門店總數超過2萬間，肯德基和必勝客淨新增門店中，加盟店的佔比達到40%至50%。資本支出預計介乎6億至7億美元，並向股東回饋15億美元。



百勝中國表示，同店銷售額連續3季實現增長，第4季系統銷售額進一步提升至7%，經營利潤增長25%。肯德基通過肯悅咖啡和KPRO肩並肩模式，解鎖了新消費場景。必勝客也增強其性價比，並通過WOW門店模式，成功拓展至此前尚未覆蓋的地區，尤其是低線城市。未來百勝將通過自營與加盟相結合的經營模式，計劃於2030年門店數量逾3萬間。同時，百勝正通過前端分層與後端聚合，持續擴大潛在可覆蓋市場。行業競爭激烈的情況下，百勝中國繼續保持增長，並進一步增加門店及覆蓋率，發展前景樂觀，值得持續關注。建議入巿價420元，目標價500元，止蝕價380元。筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室

業務發展總監

筆者為證監會持牌人

郭家耀