郭家耀 - 百勝中國發展前景樂觀 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

郭家耀
3小時前
產經 專欄
　　百勝中國（9987）去年第4季盈利1.4億美元，增長21.7%，期內總收入28.23億美元，增長8.8%，同店銷售額上升3%。展望2026年，公司目標門店總數超過2萬間，肯德基和必勝客淨新增門店中，加盟店的佔比達到40%至50%。資本支出預計介乎6億至7億美元，並向股東回饋15億美元。

　　百勝中國表示，同店銷售額連續3季實現增長，第4季系統銷售額進一步提升至7%，經營利潤增長25%。肯德基通過肯悅咖啡和KPRO肩並肩模式，解鎖了新消費場景。必勝客也增強其性價比，並通過WOW門店模式，成功拓展至此前尚未覆蓋的地區，尤其是低線城市。未來百勝將通過自營與加盟相結合的經營模式，計劃於2030年門店數量逾3萬間。同時，百勝正通過前端分層與後端聚合，持續擴大潛在可覆蓋市場。行業競爭激烈的情況下，百勝中國繼續保持增長，並進一步增加門店及覆蓋率，發展前景樂觀，值得持續關注。建議入巿價420元，目標價500元，止蝕價380元。筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。

港灣家族辦公室
業務發展總監
筆者為證監會持牌人
郭家耀

郭家耀 - 信達生物上望95元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　信達生物（1801）公告與禮來製藥達成戰略合作，推進腫瘤及免疫領域創新藥物的全球研發進程，將進一步深化合作夥伴關係。信達擁有中國生物技術領域的領先地位，強大的商業化能力及與全球合作夥伴深度合作，令業績及估值提升。入巿價85元，目標價95元，止蝕價78元。筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份。 港灣家族辦公室 業務發展總監 筆者為證監會持牌人 郭家耀
2026-02-16 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水