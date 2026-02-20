聞風至 - 中鋁現升浪可吼 | 鮮股落鑊

港股於年廿九半日市先低後高，恒生指數低開66點報26501點，隨後曾跌至26382點，挫185點。惟低位有承接，最終上升138點報收，造26705點。半日成交金額850億元。



據報美國總統特朗普正計劃減少對鋼鐵及鋁製品的部分關稅，以降低中期大選前的物價壓力。市場對鋁價本已有不錯的升值預期，新消息或引發鋁業股的新浪，中國鋁業（2600）初步要留神1月份高位15.55元，或有望進入再破頂節奏。



市場憧憬美降關稅



招銀國際早前指出，預期今年全球鋁市供應將持續短缺，核心原因在於中國產能利用率已接近飽和，而海外新增產能有限，令供應端難以快速擴張。該行預測今年鋁價有望按年上升15%，反映市場對鋁價的升值預期並非情緒推動，而是建立在供需缺口持續擴大的基礎上。



據該行估算，未來3年（2026至2028年）全球鋁產能的增幅處於低單位數水平，主要靠中國以外地區的產增擴張。但同一時間，交通運輸以及電力電子（包括太陽能發電）將繼續成為中國鋁需求增長的主要推動力，足以抵銷因房地產投資疲弱而持續受壓的建築及基建需求低迷。



新消息意味着美國或將放寬中國鋁產品的進口，為中國鋁業的鋁產品提供更大的外銷空間，亦有助改善全球鋁貿易流向。



續加大海外收購力度



值得留意的是，中國鋁業近年在海外不斷加大收購力度，這亦是市場容易忽略的另一個估值重估因素。當全球鋁市供應緊縮、鋁價進入新周期，中鋁並沒有停留在「原鋁生產商」的角色，而是積極向上游資源與海外產能延伸。



中國鋁業正打算與國際礦業巨頭力拓聯手，斥資62.86億元人民幣聯合收購巴西鋁業68.596%股權。據報，巴西鋁業擁有3 座在產鋁土礦山，鋁土礦年產量約200萬噸，氧化鋁年產能80萬噸，電解鋁年產能43萬噸，原鋁產量佔比超過巴西市場三分一。交易是兩大巨頭的一次重要合作，亦令中國鋁業的海外議價地位獲得相當大的提升。



當特朗普亦要為鋁價思考對策，中國鋁業正好處於有利的位置，若然政策轉向落實，該股自然最受惠。



聞風至