大行晨報 - 歐羅弱勢回撤 關注周五美國數據｜大行晨報

3小時前
　　美元本周維持走高，主要受到美國數據超預期及美聯儲人事更替帶來的不確定性提振。美聯儲會議紀錄顯示，由於通脹長期高於目標，FOMC官員對降息持謹慎態度。隨着新任主席提名人沃什（Kevin Warsh）的政策傾向成為市場焦點，市場正在重新評估美聯儲的利率路徑。數據方面，美國工業產出創近一年最大增幅，再加上超過預期的核心資本品定單，反映美國製造業的復甦跡象，給予美元進一步上漲動能。目前市場已小幅下調年內的寬鬆預期，雖然仍定價年底前有兩次25個基點的降息。到周五，美國將公布的第4季度初步GDP數據，市場預計按年增長3%；此外，歐羅區與美國也將公布2月PMI數據。

　　歐羅兌美元近日出現小幅回撤，當前要留意25天平均線1.1820，此前一直守住此指標，但剛在周三已見初步跌破；而RSI隨機指數均告走低，5天平均線下破10天平均線形成利淡交叉，預料歐羅兌美元短期仍有下跌壓力。當前阻力位回看1.1820及1.1930，下一級參考1.20關口上月高位1.2079。至於支持位將會回看1.1720及100天平均線1.1680，進一步看至250天平均線1.1540以至1.15關口。

　　美元兌加元走勢，技術圖表所見，在1月份匯價未能上破100天平均線，到本月初則受制於25天平均線；整體上，自去年11月以來，匯價走勢已呈現一浪低於一浪的格局；估計美元兌加元大有機會再告下行，並且可望重探1月底低位1.3481，若然破位料見美元跌勢加劇；進一步支持料為1.3410關口及1.3360，其後參考100個月平均線1.33以至2023年7年低位1.3176。至於當前阻力料為50天平均線1.3730及1.38，關鍵指向1.39水準，匯價上月早段曾在1.39水準附近連日遇阻，下一級留意1.40關口。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

