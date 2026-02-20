大行晨報 - 紐元短線料再下一城｜大行晨報

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

紐元短線料再下一城｜大行晨報

3小時前
　　美國1月新增非農就業人數創逾一年來新高，失業率亦意外下降。數據顯示，1月非農就業職位增加13萬個，市場原本預期僅增加7萬個，失業率為4.3%，亦低於市場預期的4.4%。彭博利率期貨顯示，市場充分消化了聯儲局下一次減息時間點，從此前的6月推後至7月。美國將於本周五公布個人消費支出物價指數（PCE），該數據經常被市場用來衡量美國國內通脹水平，市場預期12月核心PCE將按年上升3%，較前值有所回暖。美匯指數在過去兩周於96至98水平區間上落，執筆之時正於97水平徘徊。

　　另外，新西蘭央行將於今周舉行議息會議。最新數據顯示，新西蘭去年第四季通脹按年意外上升3.1%，市場預期和前值都為3%，按季亦升0.6%。經濟復甦推動物價回暖，現時已超出央行1%至3%的目標，統計局稱雖然當地通脹比高峰時已大幅放緩，但自2024年第四季度以來，每季通脹都較之前數據有所升溫，市場揣測央行寬鬆周期或即將結束。

　　執筆之時（2月13日），新西蘭央行暫未公布議息結果。央行曾於去年11月議息會議將央行利率下調至2.25厘，是自2022年中期以來的最低水平，結果符合市場預期。行長布雷曼（Anna Breman）表示，若經濟發展符合預期，央行利率（OCR）可能在一段時間內保持在目前水平，市場普遍預計紐央行周三（2月18日）將按兵不動。

　　紐元兌美元自1月初來迎來一輪急升，一度連升10個交易日，由低位0.5726彈至0.6093，創下去年6月來的高位，執筆之時，紐元兌美元日線圖50天線已上穿250天線形成「黃金交叉」之利好訊號，但14天相對強弱指數亦未見超買，筆者認為紐元現時仍可小注追入，短線料會上試0.615水平，若成功突破該位置，第一季度則有望上試0.62水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部
